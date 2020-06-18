Развитие силы с эксцентрическими движениями

И это касается не только приседаний — большую часть движений можно сделать эксцентрическими. Попробуй проделать это с отжиманиями: просто сосредоточься на том, чтобы опускайся как можно медленнее, а затем выпрямляйся в привычном темпе. Выполняя эксцентрическое движение в отжимании, ты почувствуешь, насколько сильнее задействованы мышцы кора и мышцы-стабилизаторы. Это помогает тренироваться без перенапряжения мышц или усталости. Я всегда предлагаю эти движения своим клиентам, ведь они помогают выполнять отжимания дольше и интенсивнее. Обычно люди выполняют 10 повторов в максимальном темпе, но при включении в упражнение эксцентрических движений 10 повторов покажутся куда более существенными, а сила будет развиваться быстрее.



Ты можешь найти эксцентрические движения в моих тренировках или же самостоятельно делать упор на эксцентрические движения при выполнении отжиманий или приседаний, замедляясь на 3 или 4 секунды. Ты заметишь, как эксцентрические движения помогают развивать мышцы совершенно по-новому.