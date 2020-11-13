Польза замороженных продуктов для здоровья

Удобство и цена — два основных фактора, которые заставляют некоторых людей толкать свою тележку прямо к стойке с замороженными продуктами. Но если ты идешь в бакалейный отдел, потому что считаешь, что еда там более здоровая, то ты кое-что упускаешь.
По мнению экспертов, в замороженных продуктах есть питательные вещества. И на самом деле, они даже рекомендуют употреблять их в пищу. Вот что тебе нужно знать.
Замороженные фрукты не портятся
Нет сомнений в том, что сладко пахнущий, спелый персик кажется нам гораздо вкуснее, чем пакет замороженных ломтиков персика. Но внешний вид бывает обманчив. «Свежие фрукты в действительности живые», — говорит ученый и профессор Грэхем Бонвик, доктор наук, которой провел сравнение качества питательных веществ свежих и замороженных продуктов. Как только персик срывают с дерева, некоторые питательные вещества, включая витамин С, начинают разрушаться. И чем дольше этот «пушистый» фрукт с косточкой лежит на прилавке, тем больше питательных веществ он может потерять.
А фрукты, которые подверглись «шоковой» заморозке (как правило, с помощью жидкого азота) в день сбора урожая, попадают в своего рода замедленную анимацию, которая удерживает питательные вещества в более высоких концентрациях.
Грэхем и его коллеги из Честерского университета в Великобритании провели исследование свежих и замороженных продуктов, включая чернику и малину, которые они покупали в супермаркетах и охлаждали в холодильнике или морозильной камере в течение трех дней. Количество витамина С и общее количество антоцианов (типа антиоксидантов) в замороженных ягодах было таким же, как в охлажденных свежих продуктах или даже выше.
Две вещи, на которые необходимо обратить внимание: органическое происхождение (чтобы избежать попадания пестицидов в твои богатые витаминами и минералами продукты) и отсутствие добавленного сахара (который не стоит употреблять из-за проблем со здоровьем, к которым приводит его чрезмерное употребление; вдобавок, фрукты сладкие сами по себе).
Фрукты, которые подверглись «шоковой» заморозке (как правило, с помощью жидкого азота) в день сбора урожая, попадают в своего рода замедленную анимацию, которая удерживает питательные вещества в более высоких концентрациях.
Грэмхем Бонвик, доктор наук, специалист по продуктам питания, профессор
Замороженные овощи лучше свежих
Замороженные овощи, так же как и замороженные фрукты, содержат много полезных веществ. Фактически, в одном исследовании у замороженной брокколи было обнаружено в четыре раза больше антиоксиданта бета-каротина, чем у свежей. Такие же результаты были получены при исследовании замороженной моркови, у которой были обнаружено более высокое по сравнению со свежей содержание полифенолов и лютена, антиоксиданта эффективного при борьбе с раком и поддерживающего здоровье глаз.
В другом исследовании, проведенном в Университете Джорджии, ученые приобрели продукцию, в том числе брокколи, шпинат, цветной капусту и горох, состоящую наполовину из свежих, наполовину из замороженных продуктов. В день покупки содержание питательных веществ в обеих группах было одинаковым. Но через пять дней свежие овощи потеряли большую часть витамина A, витамина C и фолата, необходимых для поддержки иммунной системы.
Почему? Замороженные овощи, как и замороженные фрукты, обычно подвергаются заморозке сразу же в день сбора, поэтому они теряют питательные вещества гораздо медленнее, чем свежие овощи. По словам Люси Джонс, диетолога из Лондона, для сохранения питательных веществ продукты следует готовить на пару или в микроволновке. Как и в случае с фруктами, скажи «да» органической продукции, если можешь себе это позволить, и «нет» добавленному сахару (и натрию).
Замороженное мясо лучше усваивается
Упаковка замороженного мяса или птицы — выгодный способ запастись белковой пищей. Но сохранится ли белок в суровых условиях морозильной камеры? Да, говорит Люси.
«Несмотря на то что белки и жиры в целом относительно стабильны [это означает, что их не так просто разрушить], как и такие минералы, как цинк, железо и селен. Отдавая предпочтение замороженному, а не свежему мясу, ты получишь большее количество макро- и микроэлементов», — говорит Люси. Это связано с тем, что в процессе заморозки и разморозки разрушаются некоторые клеточные структуры внутри мяса, что упрощает усвоение организмом питательных веществ, как утверждает Грэхем Бонвик.
Покупай замороженное мясо в соответствии с теми же стандартами, что и свежее. «Ищи те же самые указания на органическое происхождение, например, на выращивание в естественных условиях, а также на этикетке должен быть указан источник мяса», — говорит Люси.
В замороженной рыбе больше полезных жиров
Если ты не живешь на побережье, может пройти больше двух недель до того момента, как так называемая «свежая рыба» окажется на прилавке магазина рядом с твоим домом. Безусловно, такое филе лосося тоже будет полезно. Однако к моменту попадания на стол некоторые питательные вещества, такие как витамины B и D, будут содержаться уже в меньшем количестве. Замороженная рыба обычно замораживается практически сразу после вылова, а значит она сохраняет белки и жирные кислоты омега-3, полезные для сердца. Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Food Science, подтверждает, что как правило нет разницы в качестве между морепродуктами на прилавке и замороженными морепродуктами в соответствующем отделе.
По словам Люси, используя для приготовления суши или слегка недожаренного стейка из тунца замороженную рыбу, ты подвергаешься меньшему риску заражения паразитами. Независимо от типа рыбы, которую ты покупаешь, ищи на упаковке текст, в котором указано, что рыба была заморожена сразу после вылова, чтобы получить максимально полезный продукт.
Свежий взгляд на замороженные продукты
Полуфабрикаты уже не те, что были раньше. По словам Люси, многие компании прилагают огромные усилия, чтобы снизить содержание натрия и насыщенных жиров в своей продукции.
Именно поэтому, когда речь идет о замороженных приготовленных продуктах, необходимо хорошенько постараться, чтобы отделить здоровое питание от «здорового». Просмотри списки ингредиентов и найди добавки, которые тебе не удается распознать. «Если это продукт на основе мяса или рыбы, то рыба или мясо должно быть в начале списка ингредиентов, а в идеале — на первом месте», — говорит Люси. По мнению ученых из Университета Южной Флориды, все замороженные блюда, включая растительные, необходимо проверять на наличие добавленного сахара и натрия (чем их меньше, тем лучше), а также старайся выбирать продукты, в которых общее содержание жиров не превышает 18 грамм. Кроме того, выбирай блюда с минимальным количеством ингредиентов, потому что обычно это свидетельствует о том, что они подвергались меньшей обработке.
Наш главный посыл: не суди о еде по льду на ней. Если подходить к выбору с умом, замороженная еда будет полезна.