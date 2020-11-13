Польза замороженных продуктов для здоровья

Замороженные фрукты не портятся

Нет сомнений в том, что сладко пахнущий, спелый персик кажется нам гораздо вкуснее, чем пакет замороженных ломтиков персика. Но внешний вид бывает обманчив. «Свежие фрукты в действительности живые», — говорит ученый и профессор Грэхем Бонвик, доктор наук, которой провел сравнение качества питательных веществ свежих и замороженных продуктов. Как только персик срывают с дерева, некоторые питательные вещества, включая витамин С, начинают разрушаться. И чем дольше этот «пушистый» фрукт с косточкой лежит на прилавке, тем больше питательных веществ он может потерять.



А фрукты, которые подверглись «шоковой» заморозке (как правило, с помощью жидкого азота) в день сбора урожая, попадают в своего рода замедленную анимацию, которая удерживает питательные вещества в более высоких концентрациях.



Грэхем и его коллеги из Честерского университета в Великобритании провели исследование свежих и замороженных продуктов, включая чернику и малину, которые они покупали в супермаркетах и охлаждали в холодильнике или морозильной камере в течение трех дней. Количество витамина С и общее количество антоцианов (типа антиоксидантов) в замороженных ягодах было таким же, как в охлажденных свежих продуктах или даже выше.



Две вещи, на которые необходимо обратить внимание: органическое происхождение (чтобы избежать попадания пестицидов в твои богатые витаминами и минералами продукты) и отсутствие добавленного сахара (который не стоит употреблять из-за проблем со здоровьем, к которым приводит его чрезмерное употребление; вдобавок, фрукты сладкие сами по себе).