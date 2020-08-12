По-настоящему полезный салат со сладким картофелем

От Nike Training
Сладкий картофель или батат с высоким содержанием витаминов, минералов и хороших углеводов — это превосходный вариант, чтобы подкрепиться перед тренировкой или после нее. Этот вкусный салат из питательных корнеплодов очень легко приготовить, а значит у тебя останется больше времени на тренировки и восстановление.
Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)
Полезные советы по приготовлению
Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.
Как приготовить: салат из батата
Порции: 1
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 40 минут
Общее время: 50 минут
Ингредиенты
75 г смеси молодой зелени
150 г тонко нарезанной красной капусты
30 мл рубленой кинзы
30 мл рубленой петрушки
5 мл яблочного уксуса
Сок 1 лимона
1 крупный батат
3 яйца
40 г измельченного арахиса
Морская соль и перец
Способ приготовления
Сладкий картофель
Яйца всмятку
Яйца вкрутую
Салат