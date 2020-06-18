Массажный валик для восстановления

Упражнения с массажным валиком полезны как до, так и после тренировки, а также утром и перед сном. Ты уже понимаешь, в чем суть, верно? Дело в том, что не важно, когда ты это делаешь, важно, как, и делаешь ли вообще. Многим помогает использование валика утром после пробуждения, чтобы подготовиться к дневной рутине. Кому-то нравится включать это в тренировку, потому что в такие моменты ты уже сосредотачиваешься на теле.



В идеале упражнениям с массажным валиком стоит уделять десять минут каждый день. Некоторые люди просто используют валик в течение 20 секунд, чтобы снять напряжение в конкретных местах, но так серьезных результатов не добьешься. Лучше всего потратить десять минут и сосредоточиться на нескольких местах, в которых больше всего ощущается напряжение.