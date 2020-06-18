Массажный валик для восстановления

У меня есть несколько любимых способов снизить болезненность в мышцах: плавание, инфракрасная сауна и массажный валик. Однако лишь один из этих способов является максимально быстрым, недорогим и подходящим для дома.
Неизвестно, почему массажный валик так помогает, но он является эффективным инструментом мануальной терапии для проработки мягких тканей. Когда ты пробуешь новые или высокоинтенсивные виды тренировок, мышцы могут начать болеть, а валик поможет избавиться от дискомфорта. Он облегчает боль и помогает сохранить свой диапазон движений, который может быть ограничен из-за напряжения или боли.
Упражнения с массажным валиком полезны как до, так и после тренировки, а также утром и перед сном. Ты уже понимаешь, в чем суть, верно? Дело в том, что не важно, когда ты это делаешь, важно, как, и делаешь ли вообще. Многим помогает использование валика утром после пробуждения, чтобы подготовиться к дневной рутине. Кому-то нравится включать это в тренировку, потому что в такие моменты ты уже сосредотачиваешься на теле.
В идеале упражнениям с массажным валиком стоит уделять десять минут каждый день. Некоторые люди просто используют валик в течение 20 секунд, чтобы снять напряжение в конкретных местах, но так серьезных результатов не добьешься. Лучше всего потратить десять минут и сосредоточиться на нескольких местах, в которых больше всего ощущается напряжение.
Ниже приведено несколько точек, в которых люди обычно чувствуют сильное напряжение или ограничение движений.
1. Мышцы грудного отдела позвоночника (середина спины).
2. Ягодицы.
3. Квадрицепсы.
4. Икры.
Определи, в какое время дня тебе удобнее выделить десять минут для упражнений с массажным валиком. Если в следующие пару дней ты не повторяешь их, попробуй выбрать другое время. Потратив лишь несколько минут в день, ты почувствуешь себя лучше и сможешь сохранить свой диапазон движений.