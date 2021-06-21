ФК «Фицрой Лайонс»

«Клуб „Фицрой Лайонс“ — это уникальный футбольный клуб в Австралии, — говорит Абдулмалик Абдурахман, основатель клуба. — Именно так люди должны воспринимать его, как уникальный футбольный клуб».



Этим же словом можно описать и самого Абдула. Он родился в Эфиопии и ребенком переехал в Мельбурн, Австралия. Футбол, по его словам, был тем, что позволило ему сохранить связь со своей культурой и найти что-то общее с новым домом. Однако через несколько лет плата стала слишком высокой. Ему пришлось бросить футбол.



«Я не мог оплатить членство, поэтому я сказал себе: „Нужно как-то решить эту проблему“», — вспоминает Абдул.



И он это сделал. В 2013году Абдул основал «Фицрой Лайонс».



«Я уверен, что футбол должен быть бесплатным, и в клубе „Фицрой Лайонс“ мы делаем все, чтобы дети из любого сообщества имели возможность заниматься спортом и играть в футбол», — рассказывает Абдул. — Регистрация не требуется. Вы ничего не платите за игру».



Прошло семь лет, и клуб уже не просто дает детям возможность играть в футбол, но и объединяет вокруг себя взрослых.



«Думаю, клуб идеально справляется с задачей, просто собирая людей вместе, а во время игры в футбол они знакомятся ближе, — считает Абдул. — Они не просто играют в футбол вместе. Они пытаются найти взаимопонимание».