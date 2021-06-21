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ФК «Фицрой Лайонс»: сила в единстве
Когда Абдулмалику Абдурахману было 17 лет, он мечтал создать сообщество, которое было бы открыто для всех детей без исключения. Так родился футбольный клуб «Фицрой Лайонс».
В серии «Для всех и каждого» мы рассказываем о людях из разных стран, которые знают, что могут изменить свое сообщество и весь мир с помощью футбола и спорта.
Для Абдулмалика Абдурахмана задача «изменить мир» состояла в создании реальных возможностей для молодежи из бедных кварталов Мельбурна, Австралия. Поэтому он создал футбольный клуб «Фицрой Лайонс». Здесь все дети могут играть в футбол бесплатно. С начала сезона 2018 года в рамках инициативы по вовлечению в спорт девочек и мальчиков компания Nike стала поддерживать «Фицрой Лайонс» путем финансирования, обучения и предоставления экипировки, в том числе бутс.
Сейчас игры и соревнования проходят для «Фицрой Лайонс» в необычном формате, как и для всех нас. Но спорт продолжает оставаться источником вдохновения и показывать всему миру, чего можно добиться вместе.
Фильм снят в декабре 2019 года в Мельбурне, Австралия. Посмотри второй эпизод «Для всех и каждого» по ссылке выше и прочитай больше об игроках «Фицрой Лайонс» ниже.
«Клуб „Фицрой Лайонс“ — это уникальный футбольный клуб в Австралии, — говорит Абдулмалик Абдурахман, основатель клуба. — Именно так люди должны воспринимать его, как уникальный футбольный клуб».
Этим же словом можно описать и самого Абдула. Он родился в Эфиопии и ребенком переехал в Мельбурн, Австралия. Футбол, по его словам, был тем, что позволило ему сохранить связь со своей культурой и найти что-то общее с новым домом. Однако через несколько лет плата стала слишком высокой. Ему пришлось бросить футбол.
«Я не мог оплатить членство, поэтому я сказал себе: „Нужно как-то решить эту проблему“», — вспоминает Абдул.
И он это сделал. В 2013году Абдул основал «Фицрой Лайонс».
«Я уверен, что футбол должен быть бесплатным, и в клубе „Фицрой Лайонс“ мы делаем все, чтобы дети из любого сообщества имели возможность заниматься спортом и играть в футбол», — рассказывает Абдул. — Регистрация не требуется. Вы ничего не платите за игру».
Прошло семь лет, и клуб уже не просто дает детям возможность играть в футбол, но и объединяет вокруг себя взрослых.
«Думаю, клуб идеально справляется с задачей, просто собирая людей вместе, а во время игры в футбол они знакомятся ближе, — считает Абдул. — Они не просто играют в футбол вместе. Они пытаются найти взаимопонимание».
«Когда я играла за другую команду, мы с подругой были единственными мусульманками. И мы замечали, что люди на нас смотрят, понимаете? Когда я начала играть в футбол здесь, с каждым днем я чувствовала себя все более комфортно, потому что вокруг меня находятся игроки в хиджабах. Я чувствую, что мы разрушаем стереотипы».
Ханан,
игрок
«Наш тренер заставляет нас выполнять много упражнений, в том числе трудных, ведь он всегда говорит: „Легче не будет. Будет лишь сложнее, и именно благодаря этому вы сможете стать лучше как игроки и как атлеты“. А когда становится тяжело и хочется сдаться, мы друг друга поддерживаем. Да, я рад, что у меня такие товарищи по команде».
Туджи,
игрок
Эта история была опубликована в декабре 2019 года.