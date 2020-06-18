Найди свой ритм: йога и медитация

Думай о том, что у тебя есть, а не о том, чего у тебя нет.



Благодарность — это один из самых простых и мощных инструментов, которые ты можешь использовать в повседневной жизни, чтобы чувствовать себя лучше. Когда ценишь все хорошее, что имеешь, — а что-то хорошее есть у каждого несмотря ни на что, — ты автоматически начинаешь мыслить более позитивно, обретая ощущение благополучия и безграничных возможностей. Ты начинаешь жить настоящим, а мы знаем, что такая способность значит очень много.