Найди свой ритм: йога и медитация

От Nike Training
Как ощутить благодарность через тело.
Беспокойные мысли? Скованность в плечах? Напряжение в мышцах бедер? Йога поможет решить все эти проблемы. «Твоя задача — почувствовать связь с телом, успокоить мысли и сфокусироваться на ощущениях, — говорит мастер-тренер Nike и инструктор по йоге Алекс Сильвер-Фаган. — Так ты не только снимешь физическое напряжение, но и вернешься в настоящий момент, что поможет тебе сохранять концентрацию даже после тренировки».
Чтобы помочь тебе обрести гармонию, мы собрали лучшие тренировки по йоге, советы и рекомендации от наших тренеров. Практики, улучшающие настроение, медитации для борьбы со стрессом, техники развития благодарности — все это доступно здесь.
Начни с малого
Тренировки, которые помогут успокоить разум через движения тела.
Мы предлагаем тренировки разной длительности (некоторые займут не более 15 минут), улучшающие настроение, которые подходят и для новичков, и для тех, кто практикует йогу регулярно. Не суди себя и свои мысли строго, цени все, что ты можешь, и позволь йоге раскрыть твое сердце.
1. Зарядись энергией с йогой
Внеси разнообразие в практику с тремя видами динамической йоги, которые помогут зарядиться энергией, укрепить тело и восстановить силы.
Внеси разнообразие в практику с тремя видами динамической йоги, которые помогут зарядиться энергией, укрепить тело и восстановить силы.
Добейся большего
Настройся на успех мысленно и физически с помощью советов от мастер-тренеров Nike.
Эффективно заниматься йогой так же просто, как начать с небольших изменений. Выведи свою практику и настроение на новый уровень.
1. 3 способа создать идеальное пространство для йоги
Нет места? Нет снаряжения? Не проблема. Узнай, как создать идеальное пространство для занятий йогой.
2. Как научиться выражать благодарность
От Брандена Коллинсворта
Думай о том, что у тебя есть, а не о том, чего у тебя нет.
Благодарность — это один из самых простых и мощных инструментов, которые ты можешь использовать в повседневной жизни, чтобы чувствовать себя лучше. Когда ценишь все хорошее, что имеешь, — а что-то хорошее есть у каждого несмотря ни на что, — ты автоматически начинаешь мыслить более позитивно, обретая ощущение благополучия и безграничных возможностей. Ты начинаешь жить настоящим, а мы знаем, что такая способность значит очень много.
3. 3 способа развить осознанность
От Брандена Коллинсворта
Отдохни от повседневных забот, чтобы вернуть концентрацию.
В наши дни очень легко утратить способность настраиваться на работу. Мы сталкиваемся с огромными потоками информации из разных источников: новости со всего мира, работа, друзья и экраны мобильных телефонов. Однажды этот поток может оказаться невыносимым, и мы потеряем связь с настоящим моментом.
К счастью, несколько простых инструментов для осознанности помогут тебе вернуть контроль над ситуацией и мгновенно начать чувствовать себя спокойнее и увереннее. В следующий раз, когда тебе потребуется сосредоточиться, попробуй одну из перечисленных ниже техник.
Непрерывное движение к идеалу
Как и любой новый навык, культивирование чувства благодарности требует времени и практики. Не переживай, если во время медитации твой разум блуждает или ты думаешь о том, какой фильм посмотреть сегодня вечером, вместо того чтобы сосредоточиться на выполнении позы собаки мордой вниз. Просто признай существование мысли, отпусти ее и повтори попытку. Такие небольшие, но постоянные изменения со временем окажут заметное влияние на твой разум и настроение. Ты можешь почувствовать благодарность за это уже сейчас.