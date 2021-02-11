Как избежать выгорания и найти оптимальный баланс между спортом и личной жизнью

О:

Здорово, что у тебя есть соревновательный дух. Я понимаю и разделяю это чувство.



Я начала бегать в 3 года. Вдохновившись победой спринтера Эвелин Эшфорд, которая получила золотую медаль на Олимпийских играх 1984 года, я пыталась обгонять машины — пешком по тротуару — проезжавшие мимо моего дома в Александрии, штат Вирджиния. Не представляю, что тогда обо мне думали родители!



Как и в твоем случае, этот соревновательный дух дает мне силы и по сей день. Но похоже, тебе он обходится большой ценой. И над этим нужно поработать, пока ты не начала ненавидеть спорт.



Я постараюсь помочь тебе, чем смогу, но важно, чтобы ты также поговорила о своих переживаниях со своим тренером, потому что именно он сможет следить за твоим состоянием. Ты также можешь попросить у тренера контакты психотерапевта или спортивного психолога, который помог бы тебе обрести душевное равновесие. Я выдаю лучшие результаты, когда компенсирую соперничество восстановлением и отдыхом. Тогда я чувствую себя счастливее всего.



Для достижения баланса я стараюсь сосредоточиться на приятных занятиях, не связанных с баскетболом. Чем ты любишь заниматься помимо бега? Может, играть с собакой, слушать музыку или проводить время с семьей? Не важно, чем именно ты занимаешься, — главное, чтобы ты отдыхала головой. Если у тебя не получится сразу расслабиться, дай себе время.