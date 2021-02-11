Как избежать выгорания и найти оптимальный баланс между спортом и личной жизнью

Юная атлетка обращается к Каре Лоусон, тренеру сборной университета Дьюка по баскетболу, с необычной проблемой: ее стремление к победе делает ее жизнь несчастной.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
В:
Здравствуйте, тренер!
Я учусь в средней школе и занимаюсь легкой атлетикой, и не так давно я стала одержима желанием быть лучшей в команде. Я думаю только об этом. Я превращаю всё в соревнование, даже тренировки. Эта одержимость победой мотивирует меня тренироваться и выкладываться на все сто на забегах. Но я заметила, что стала более нетерпеливой и нервной, чем раньше, и другие атлеты не хотят со мной дружить, потому что я слишком серьезно ко всему отношусь. Могу ли я использовать этот дух соперничества как преимущество, или он станет лишь препятствием на пути к цели?
Жаждущая победы и несчастная
17-летняя легкоатлетка
О:
Здорово, что у тебя есть соревновательный дух. Я понимаю и разделяю это чувство.
Я начала бегать в 3 года. Вдохновившись победой спринтера Эвелин Эшфорд, которая получила золотую медаль на Олимпийских играх 1984 года, я пыталась обгонять машины — пешком по тротуару — проезжавшие мимо моего дома в Александрии, штат Вирджиния. Не представляю, что тогда обо мне думали родители!
Как и в твоем случае, этот соревновательный дух дает мне силы и по сей день. Но похоже, тебе он обходится большой ценой. И над этим нужно поработать, пока ты не начала ненавидеть спорт.
Я постараюсь помочь тебе, чем смогу, но важно, чтобы ты также поговорила о своих переживаниях со своим тренером, потому что именно он сможет следить за твоим состоянием. Ты также можешь попросить у тренера контакты психотерапевта или спортивного психолога, который помог бы тебе обрести душевное равновесие. Я выдаю лучшие результаты, когда компенсирую соперничество восстановлением и отдыхом. Тогда я чувствую себя счастливее всего.
Для достижения баланса я стараюсь сосредоточиться на приятных занятиях, не связанных с баскетболом. Чем ты любишь заниматься помимо бега? Может, играть с собакой, слушать музыку или проводить время с семьей? Не важно, чем именно ты занимаешься, — главное, чтобы ты отдыхала головой. Если у тебя не получится сразу расслабиться, дай себе время.
Попробуй отвлекаться в перерывах между тренировками, когда куда-то едешь с командой или в раздевалке. Когда я была разыгрывающим защитником в Теннесси, моя тренер Пэт Саммит заставляла меня выступать перед командой на темы, не связанные с баскетболом. Сначала это казалось чем-то очень страшным (и, если честно, бессмысленным), но потом я поняла. Тренер Саммит хотела показать, как общение с другими может воодушевлять меня и других девочек из команды.
...дай себе время.
Что касается товарищей по команде, один из способов наладить с ними общение — это искренне интересоваться тем, что им нравится помимо соревнований. Узнай, что у вас общего — любимые фильмы, музыка, стиль. Тебе не нужно любить всё, что нравится другим, или проводить с ними всё свое время, но наладив с ними общение, ты почувствуешь более позитивное отношение.
Еще одна вещь, которая может быть причиной твоей одержимости победой — это страх проиграть, с которым сталкивается множество атлетов. В краткосрочной перспективе он может вызвать бессонницу или плохое настроение. Но что, если это не проходит? Тогда это плохой знак.
...наладив с ними общение, ты почувствуешь более позитивное отношение.
Очень важно трезво оценивать ситуацию. Атлеты тоже не всегда знают, как им быть в трудных ситуациях. Я вот точно не знала. Чтобы достичь результата, мне пришлось добиться многих побед и перенести немало поражений. В баскетболе на одну удачную атаку может приходиться 12 ошибок — даже на решающих матчах финала НБА. Конечно, никто не хочет делать ошибок, но они случаются. И когда они случались со мной, то продолжать движение вперед мне помогала стойкость.
Один из способов развить стойкость — научиться прощать за ошибки как себя, так и своих товарищей по команде. Чтобы изменить эти установки, потребуется время. Но если ты приложишь усилия, то ты не только продолжишь заниматься спортом, но и будешь и дальше искренне любить его.
Тренер Лоусон
Кара Лоусон — главный тренер по баскетболу в Университете Дьюка. Ранее она была ассистентом тренера «Бостон Селтикс» и успешным аналитиком на телевидении. На протяжении 13 сезонов она была выдающимся игроком женской НБА и привела команду «Монаркс» к победе в чемпионате. Также она была в составе сборной США, выигравшей золото на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Будучи ведущим игроком, она трижды привела команду «Теннесси Леди Волантирс» к «Финалу четырех» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Иллюстрации: Харрисон Фриман
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