Ванны с английской солью от боли в мышцах

От Райана Флаэрти
Причина, по которой этот проверенный метод позволяет эффективно восстановить мышцы.
Восстановление — это один из наиболее ценных инструментов, позволяющих не прерывать тренировки. В этой статье Райан Флаэрти расскажет о восстановлении мышц, которое позволяет избавиться от боли и начать заниматься уже на следующий день после интенсивной нагрузки.
Очень важно справляться с дискомфортом, который может длиться несколько дней. Сильная боль может даже заставить тебя пропустить следующую тренировку, поэтому очень важно справляться с болезненными ощущениями и восстанавливаться. Я советую старое, но действенное средство: прими ванну с английской солью.
Возьми обычную английскую соль, которая продается в любом универсаме или аптеке. Я рекомендую принимать ванну с английской солью поздно вечером. Возможно, тебе приходилось видеть профессиональных атлетов, принимающих ванны со льдом, но восстановление зависит далеко не только от холода.
Выполни следующие шаги.
Можно подумать, это примитивно, но ванны с английской солью — это один из наиболее эффективных способов восстановления, и это научно доказано. Усердно тренируйся до боли в мышцах и восстанавливайся с помощью ванн с английской солью.