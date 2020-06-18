Ванны с английской солью от боли в мышцах

Причина, по которой этот проверенный метод позволяет эффективно восстановить мышцы.

Восстановление — это один из наиболее ценных инструментов, позволяющих не прерывать тренировки. В этой статье Райан Флаэрти расскажет о восстановлении мышц, которое позволяет избавиться от боли и начать заниматься уже на следующий день после интенсивной нагрузки.



Очень важно справляться с дискомфортом, который может длиться несколько дней. Сильная боль может даже заставить тебя пропустить следующую тренировку, поэтому очень важно справляться с болезненными ощущениями и восстанавливаться. Я советую старое, но действенное средство: прими ванну с английской солью.



Возьми обычную английскую соль, которая продается в любом универсаме или аптеке. Я рекомендую принимать ванну с английской солью поздно вечером. Возможно, тебе приходилось видеть профессиональных атлетов, принимающих ванны со льдом, но восстановление зависит далеко не только от холода.



Выполни следующие шаги.

Прими вечернюю ванну в день тренировки. Это поможет тебе предотвратить боль в мышцах. Вода должна быть максимально горячей, но она не должна вызывать дискомфорт. Раствори соль в воде в соответствии с инструкциями на упаковке, обычно две чашки на стандартную ванну. Полежи в ванне 15–20 минут.

Можно подумать, это примитивно, но ванны с английской солью — это один из наиболее эффективных способов восстановления, и это научно доказано. Усердно тренируйся до боли в мышцах и восстанавливайся с помощью ванн с английской солью.