Тренировки и питание

3 способа развить осознанность

От Брандена Коллинсворта

3 способа развить осознанность

Отдохни от повседневных забот, чтобы вернуть концентрацию.

В наши дни очень легко утратить способность настраиваться на работу. Мы сталкиваемся с огромными потоками информации из разных источников: новости со всего мира, работа, друзья и экраны мобильных телефонов. В какой-то момент этот поток может оказаться невыносимым, и мы потеряем связь с настоящим моментом.

К счастью, несколько простых инструментов для осознанности помогут тебе вернуть контроль над ситуацией и мгновенно начать чувствовать себя спокойнее и увереннее. В следующий раз, когда тебе потребуется сосредоточиться, попробуй одну из перечисленных ниже техник.

  1. Делай осознанные вдохи и выдохи в течение одной минуты. Я акцентирую на дыхании внимание всех моих клиентов, и неспроста: это мощный инструмент, который может мгновенно изменить образ мыслей. А в ситуации, когда приходится адаптироваться к новым жизненным реалиям, очень обнадеживает тот факт, что одно простое действие, такое как дыхание, по-прежнему имеет большое значение. В течение одной минуты делай глубокие вдохни и выдохи, затрачивая около пяти секунд на каждый из них. Полностью сосредоточься на дыхании и звуке вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
  2. Восстанови связь с собой. В течение дня нас преследует поток уведомлений и информации изо всех возможных источников, и это может иметь серьезные негативные последствия. Хорошая новость заключается в том, что мы всегда можем просто отключиться, чтобы восстановить силы. Попробуй отключить все устройства и уделить несколько минут себе. Изучи обстановку вокруг — запахи, звуки, цвета — и просто почувствуй себя в текущем моменте. Даже несколько минут практики осознанности, подобных этой, могут мгновенно успокоить тебя и вернуть в текущий момент.
  3. Повторяй свою мантру силы. Озвучивая личную мысль, ты можешь мгновенно увеличить заряд энергии и сосредоточиться на текущем моменте. Когда мне нужно сконцентрироваться, я повторяю: «У всего есть другой уровень». Для меня это означает, что когда я выкладываюсь на максимум — на тренировке, на занятии йогой, на работе и даже в общении с близкими — и чувствую, что вот-вот сдамся, я напоминаю себе, что у меня остается еще один уровень. Что я могу больше, и у каждого кризиса есть другая, волшебная сторона. Подумай об аффирмации, которая полностью отражает тебя: что-то позитивное, заряжающее энергией и полное сочувствия и любви. Когда тебе нужно будет привести себя в порядок, мысленно (или даже вслух) повторяй эту фразу.

Помни: хоть ты не можешь контролировать происходящее вокруг, ты можешь контролировать свою реакцию. Эти техники могут показаться слишком простыми, но в этой простоте кроется сила. Вскоре ты обнаружишь, что можешь использовать эти инструменты легко, быстро и последовательно, чтобы полностью погружаться в момент и сохранять позитивный настрой.

3 способа развить осознанность

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3 способа развить осознанность

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