3 способа развить осознанность

От Брандена Коллинсворта
Отдохни от повседневных забот, чтобы вернуть концентрацию.
В наши дни очень легко утратить способность настраиваться на работу. Мы сталкиваемся с огромными потоками информации из разных источников: новости со всего мира, работа, друзья и экраны мобильных телефонов. В какой-то момент этот поток может оказаться невыносимым, и мы потеряем связь с настоящим моментом.
К счастью, несколько простых инструментов для осознанности помогут тебе вернуть контроль над ситуацией и мгновенно начать чувствовать себя спокойнее и увереннее. В следующий раз, когда тебе потребуется сосредоточиться, попробуй одну из перечисленных ниже техник.
Помни: хоть ты не можешь контролировать происходящее вокруг, ты можешь контролировать свою реакцию. Эти техники могут показаться слишком простыми, но в этой простоте кроется сила. Вскоре ты обнаружишь, что можешь использовать эти инструменты легко, быстро и последовательно, чтобы полностью погружаться в момент и сохранять позитивный настрой.