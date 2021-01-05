Как улучшить состояние после плохого ночного сна

Следуй нашим советам, чтобы взбодриться утром после бессонной ночи, избежать повторения и лучше себя чувствовать.
Шумные соседи, детский плач, тревоги, связанные с финансами, слишком много алкоголя — всё это может помешать крепкому сну и добавить трудностей к следующему дню. Утром мы просыпаемся усталыми и разбитыми, и думаем, как же справиться со всеми задачами грядущего дня. У всех был подобный опыт. И многие находят ответ в кофе. Но прежде чем налить себе огромную кружку, следует разобраться, почему мы ощущаем себя разбитыми в такие дни.
«Во время сна мы проходим четыре фазы, каждая из которых по-своему важна», — объясняет Дженнифер Мартин, доктор наук, специалистка по здоровому сну, профессор медицины в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и член совета Nike Performance Council.
Первая фаза.
Когда ты начинаешь засыпать, организм переходит из режима бодрствования в состояние сна.
Вероятность проснуться: очень высокая
Вторая фаза.
Неглубокий сон, мышцы расслабляются, температура тела снижается, пульс и дыхание замедляются.
Вероятность проснуться: всё еще довольно высокая
Третья фаза.
Самый глубокий и полезный сон, активность мозга замедляется, тело расслабляется и восстанавливается.
Вероятность проснуться: очень низкая
Четвертая фаза.
Эта фаза характеризуется быстрыми движениями глаз, активность мозга усиливается, глазные яблоки под закрытыми веками быстро вращаются, и ты видишь сны. Исследования Гарвардского университета показали, что эта фаза глубокого сна важна для восстановления памяти, а исследование Университета Калифорнии в Сан-Диего позволяет предположить, что в этой фазе к нам может прийти творческое решение проблемы.
Вероятность проснуться: всё еще очень низкая
Если утром тебе не хочется вылезать из кровати, возможно, пробуждение пришлось на середину цикла сна. «Многие люди добираются только до первой и второй стадии сна. На этих стадиях организм не восстанавливается как следует, как на третьей стадии или на стадии быстрого движения глаз», — объясняет Доминик А. Брундидж, анестезиолог медицинского центра Ланкенау, который помогает пациентам в отделении интенсивной терапии побороть расстройства за счет повышения качества сна. Кроме того, проснувшись в середине фазы глубокого сна, можно чувствовать большую усталость, чем если проснуться в середине фазы поверхностного сна», — добавляет Дженнифер. В любом случае, недостаток глубокого сна может привести к недостатку энергии, снижению настроения и продуктивности (возможно, именно поэтому ты читаешь эти строки).
Лучшее, что можно сделать после бессонной ночи, это не усугублять ситуацию в течение дня и терпеливо дождаться вечера, чтобы уснуть по всем правилам. Мы подскажем, что можно предпринять.
«Многие люди добираются только до первой и второй фазы сна. На этих фазах организм не восстанавливается как следует, как на третьей фазе или на фазе быстрого движения глаз».
Доминик А. Брандидж,
анестезиолог
ЧТО ДЕЛАТЬ
1. Выйди на свет.
В буквальном смысле. «Солнечный свет поможет взбодриться, поскольку он стабилизирует циркадные ритмы и повышает внимательность», — объясняет Дженнифер. Сразу после пробуждения открой шторы, чтобы впустить в комнату как можно больше света. Если есть возможность, работай у окна или попробуй пообедать или пройтись по улице. («P.S. Даже в пасмурную погоду воздействие естественного света очень благотворно», — уверяет Дженнифер.)
2. Думай как атлет.
Всё, что ты делаешь, чтобы повысить эффективность тренировки, очень важно, поскольку эти действия поддерживают многие функции тела, когда оно работает почти на пределе. «Пей достаточно воды и хорошо питайся, ведь недостаток воды или питательных веществ усугубляет истощение», — говорит Дженнифер. Пей по несколько глотков в течение дня, даже если не испытываешь жажды. Отдай предпочтение постным белковым продуктам, цельным злакам и богатым клетчаткой овощам, даже если хочется чего-нибудь жирного.
Не пропускай тренировку только из-за усталости, она принесет пользу и в этом случае. По словам Дженнифер, утренняя или послеобеденная тренировка может помочь повысить активность в течение дня, если не удалось выспаться ночью. Кроме того, после тренировки ты будешь лучше спать, поскольку в этом случае повышается температура тела (которая впоследствии снизится, что вызовет сонливость и желание поспать). Перед тем как приступить к основной тренировке, обязательно выполни 10-минутную разминку, чтобы усилить кровоток. «Если ты не чувствуешь сил заниматься дольше или у тебя плохая координация, заверши тренировку, — советует Дженнифер. — Не стоит подвергать себя риску травмы, лучше вернуться к тренировке на следующий день».
3. Готовься ко сну.
Проведи вечерний ритуал подготовки ко сну, который поможет организму расслабиться и легко перейти в состояние сна. «Не думай о работе, удели немного времени йоге, почитай книгу, займись сексом, — советует Доминик. — Подойдет всё, что помогает тебе расслабиться». Гигиена сна — это не про то, насколько тщательно ты чистишь зубы перед сном, это термин для описания полезных привычек и окружающей обстановки, которые способствуют здоровому и крепкому сну.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ
1. Употреблять большие дозы кофеина.
Несмотря на то что многие не могут отказаться от свежесваренного кофе или чая, не стоит увеличивать их порцию после бессонной ночи. Дженнифер считает, что потребление кофеина, особенно во второй половине дня, может повысить вероятность того, что ты будешь плохо спать вторую ночь подряд. «Скорее всего, ты не будешь ощущать достаточную усталость, чтобы уснуть вовремя», — добавляет она.
2. Устраивать поздний ужин.
Ужин или десерт перед сном могут помешать крепко спать. И этому есть две причины. Во-первых, как объясняет Доминик, процесс переваривания будет препятствовать крепкому сну. Во-вторых, употребление пищи в поздние часы может сбить циркадные ритмы, поскольку когда организм получает команду принимать и переваривать еду, это одновременно подразумевает команду «не спать». Не ешь в вечернее время продукты, которые обычно вызывают у тебя изжогу, проблемы с пищеварением или метеоризм, например пряные или молочные продукты. Такую пищу следует употреблять не позднее, чем за два часа до сна.
3. Спать на диване.
Вот ты лежа смотришь любимый сериал, а через минуту уже спишь перед телевизором. Звучит знакомо? Никогда. Так. Не. Делай. «Спи там, где следует спать, — говорит Доминик. — В спальне, на своей кровати. Если ты будешь спать только в определенном месте и в определенное время, организм привыкнет к этой модели и в будущем это положительно скажется на качестве сна».
Кроме того, в спальне нужно создать обстановку для здорового сна, в конце концов, она для этого и предназначена. «Выключи свет и телевизор, поддерживай в комнате прохладную температуру», — советует Доминик. (Большинство экспертов рекомендуют приблизительно 18 градусов по Цельсию.) Старайся ложиться в одно и то же время (пока удается держать глаза открытыми).
Спокойной ночи, крепких снов.
Текст: Ронни Ховард
Иллюстрации: Пол Блоу
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