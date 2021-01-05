Как улучшить состояние после плохого ночного сна

ЧТО ДЕЛАТЬ



1. Выйди на свет.

В буквальном смысле. «Солнечный свет поможет взбодриться, поскольку он стабилизирует циркадные ритмы и повышает внимательность», — объясняет Дженнифер. Сразу после пробуждения открой шторы, чтобы впустить в комнату как можно больше света. Если есть возможность, работай у окна или попробуй пообедать или пройтись по улице. («P.S. Даже в пасмурную погоду воздействие естественного света очень благотворно», — уверяет Дженнифер.)



2. Думай как атлет.

Всё, что ты делаешь, чтобы повысить эффективность тренировки, очень важно, поскольку эти действия поддерживают многие функции тела, когда оно работает почти на пределе. «Пей достаточно воды и хорошо питайся, ведь недостаток воды или питательных веществ усугубляет истощение», — говорит Дженнифер. Пей по несколько глотков в течение дня, даже если не испытываешь жажды. Отдай предпочтение постным белковым продуктам, цельным злакам и богатым клетчаткой овощам, даже если хочется чего-нибудь жирного.



Не пропускай тренировку только из-за усталости, она принесет пользу и в этом случае. По словам Дженнифер, утренняя или послеобеденная тренировка может помочь повысить активность в течение дня, если не удалось выспаться ночью. Кроме того, после тренировки ты будешь лучше спать, поскольку в этом случае повышается температура тела (которая впоследствии снизится, что вызовет сонливость и желание поспать). Перед тем как приступить к основной тренировке, обязательно выполни 10-минутную разминку, чтобы усилить кровоток. «Если ты не чувствуешь сил заниматься дольше или у тебя плохая координация, заверши тренировку, — советует Дженнифер. — Не стоит подвергать себя риску травмы, лучше вернуться к тренировке на следующий день».





3. Готовься ко сну.

Проведи вечерний ритуал подготовки ко сну, который поможет организму расслабиться и легко перейти в состояние сна. «Не думай о работе, удели немного времени йоге, почитай книгу, займись сексом, — советует Доминик. — Подойдет всё, что помогает тебе расслабиться». Гигиена сна — это не про то, насколько тщательно ты чистишь зубы перед сном, это термин для описания полезных привычек и окружающей обстановки, которые способствуют здоровому и крепкому сну.