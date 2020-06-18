Йога для всей семьи

От Nike Training
Растяжка, которая подойдет для детей.
Хочешь, чтобы дети попробовали что-нибудь новое? Мы знаем, что может им понравиться. Именно поэтому мы сделали нашу практику растяжки и дыхания для всей семьи веселой. Давайте начнем.
Эта тренировка по йоге поможет успокоить и расслабить всю семью. Чтобы обрести дзен среди хаоса, важно правильно дышать во время тренировки.
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Если ты уже занимаешься йогой, то знаешь, что дыхание играет важную роль для более глубокого расслабления во время растяжки. В этой тренировке мы хотим сделать его важной частью развлечения. При каждом вдохе тело должно тянуться вверх, наружу и достигать высшей точки, а при каждом выдохе оно должно расслабляться и поддаваться движению.
А теперь со звуком
Попроси детей произносить какое-нибудь глупое слово при каждом выдохе. Они должны «тянуть» слово как можно дольше, расслабляя тело во время растяжки и пропевая собственную мантру. Например, в позе собаки мордой вниз при каждом выдохе вы все должны говорить «Лабрадуууууууууудль». Выигрывает человек с самыми мощными легкими!