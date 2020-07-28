Поддержка тренеров

На месте замри!

От Nike Training

На месте замри!

Кто самый стойкий в семье? Выясни это с помощью нашей увлекательной и эффективной тренировки.

Тренироваться всей семьей должно быть настолько же интересно, насколько и трудно! Соберитесь всей семьей, чтобы выяснить, кому удастся выполнить все подходы.

Держись! Зови всю семью, и приготовьтесь напрячь ваши головы и тела, выполняя приседания и отжимания с удержанием. Если будет трудно, главное помнить: семья, которая вместе тренируется, становится крепче.

На месте замри!

Тренировка

Начните тренироваться всей семьей. Во время выполнения упражнений кто-то должен прокричать «Замри!» (определите очередность). После этого все замирают, как статуи. Постарайтесь продержаться до тех пор, пока вас не покинут силы. Играйте до тех пор, пока не останется одна неподвижная статуя. Продолжайте двигаться и замирать до конца тренировки.

ПриступитьТренировки для всей семьи

Тренировка

Начните тренироваться всей семьей. Во время выполнения упражнений кто-то должен прокричать «Замри!» (определите очередность). После этого все замирают, как статуи. Постарайтесь продержаться до тех пор, пока вас не покинут силы. Играйте до тех пор, пока не останется одна неподвижная статуя. Продолжайте двигаться и замирать до конца тренировки.

ПриступитьТренировки для всей семьи
На месте замри!

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На месте замри!

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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