Как программа тренировок может помочь при депрессии и тревожности
Здоровье и благополучие
Регулярные упражнения приносят пользу не только для тела. Они также способны облегчить симптомы депрессии и тревожности.
Упражнения способны удивительным образом влиять на разум и тело. Например, они могут помочь тебе похудеть и поддерживать вес, нарастить мышечную массу, сохранить сердце здоровым и даже укрепить твои социальные связи. Но может ли физическая активность помочь при депрессии и тревоге?
Если кратко — да.
Авторы обзора исследований, опубликованного в журнале Journal of Personality and Social Psychology, определили, что упражнения — это наиболее эффективная стратегия для борьбы с тревожностью и плохим настроением.
Здесь мы расскажем, как регулярные физические упражнения помогают справиться с симптомами депрессии и тревожности. Кроме того, ты узнаешь, как извлечь максимальную пользу из физической активности.
Почему упражнения помогают сбалансировать настроение
Есть много причин, по которым физические упражнения помогают улучшить настроение и снизить тревогу. На базовом уровне физическая активность отвлекает нас от того, что может вызвать депрессию или тревогу.
Одно из наиболее часто упоминаемых преимуществ физических упражнений — повышение уровня химических веществ, которые вызывают хорошее самочувствие, таких как эндорфины, серотонин, дофамин и норэпинефрин. «Когда тело наполняется этими химическими веществами, они заряжают его энергией и поднимают настроение. Чувство беспокойства и стресса может значительно уменьшаться», — объясняет Карла Мари Мэнли, доктор наук и клинический психолог, которая работает с людьми, страдающими тревогой и депрессией.
Физические упражнения также стимулируют высвобождение нейротрофического фактора мозга (BDNF) — молекулы, которая занимает центральную роль в поддержании здоровых связей мозга, согласно обзору в издании Frontiers in Psychology за 2017 год. Низкий уровень BDNF связывают с депрессией и суицидальным поведением.
«В регулярной физической активности есть нечто удивительное. Она побуждает мозг становиться здоровее и лучше», — говорит Бен Спилберг, магистр наук, нейробиолог, основатель и глава центров TMS & Brain Health в Южной Калифорнии.
Конечно, нельзя забывать о том, что социальные аспекты физической активности также приносят пользу психическому здоровью. «Физическая активность может сблизить людей, помочь им чувствовать себя увереннее при социальном взаимодействии и уменьшить беспокойство в разных обстоятельствах», — говорит Бен.
Лучшие занятия при депрессии и тревоге
1.Йога
«Я рекомендую йогу как несложное занятие для людей с депрессией и тревогой, — советует Джуэл Синглтари, сертифицированный специалист по оказанию первой помощи в области психического здоровья и инструктор по йоге для людей, пострадавших от психологической травмы. — Плавные движения и спокойное дыхание вызывают естественную релаксацию, которая активирует парасимпатическую нервную систему».
Кроме того, исследование 2019 года, опубликованное в журнале Journal of Alternative and Complementary Medicine, демонстрирует, что женщины, которые в течение восьми недель практиковали бикрам-йогу (также известную как горячая йога), заметили уменьшение симптомов депрессии. Женщины, которые занимались йогой чаще других, заявили о повышении качества жизни. Они стали реже сталкиваться с симптомами депрессии, например чувством безнадежности.
Есть много видов йоги, из которых можно выбирать: бикрам-йога, хатха-йога, виньяса, инь-йога и смешанные практики, такие как йога с козлятами или йога на сапборде.
2.Бег
С регулярными пробежками связывают как мгновенные, так и долгосрочные положительные эффекты. Одно из исследований опубликованное в ноябре 2021 года в Scientific Reports, показало, что для поднятия настроения достаточно всего десяти минут бега средней интенсивности.
Длительные или интенсивные пробежки стимулируют эндоканнабиноидную систему. В теле происходит всплеск нейрохимических веществ, которые создают глубоко расслабляющее состояние эйфории. Об этом говорится в обзоре Frontiers in Psychology за 2015 год. У этого феномена есть еще одно название — «эйфория бегуна».
Исследования также показывают, что чем дольше ты занимаешься бегом, тем эффективнее он повышает твое настроение. Например, исследование 2018 года, опубликованное в журнале BMJ Open Sport and Exercise Medicine, показало, что у людей с аффективными расстройствами, которые следовали 12-недельной программе бега, симптомы депрессии и тревоги со временем снижались.
Если ты не любишь бег, попробуй другие виды физической активности и кардиотренировок, такие как ходьба, бег по пересеченной местности, походы, гребля, езда на велосипеде, плавание или даже кикбоксинг.
3.Силовые тренировки
Работа с весами не только развивает мышцы, но и положительно сказывается на психическом здоровье. Например, метаанализ, опубликованный в 2018 году в издании JAMA Psychiatry, показывает, что силовые упражнения значительно уменьшают симптомы депрессии у взрослых, независимо от количества повторов, подходов и тренировок.
Более ранний обзор в Sports Medicine показал, что силовые тренировки также снижают тревожность как у здоровых людей, так и у людей с диагностированным физическим или психическим заболеванием.
Работа с весами не изучена так же тщательно, как кардиоупражнения или йога, но механизмы повышения настроения могут быть схожими. В одном клиническом исследовании, опубликованном в The Journal of Consulting and Clinical Psychology, сравнивались силовые упражнения и бег. Ученые обнаружили, что и то, и другое в равной степени снижает симптомы депрессии у женщин.
Поэкспериментируй с разными стилями, пока не найдешь подходящий. Вот несколько вариантов, с которых можно начать:
- Круговая тренировка
- Укрепление мышц (гипертрофия мышц)
- Работа с весами
- Тренировка без снаряжения (калистеника)
Хорошая новость заключается в том, что тебе не нужно превращаться в заядлого марафонца или профессионального бодибилдера, чтобы ощутить пользу упражнений для психического здоровья.
По данным исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, обычная ходьба в течение часа или бег в течение 15 минут в день могут снизить риск развития депрессивного расстройства на 26%. Авторы добавляют, что если заниматься каждый день, то можно предотвратить и рецидив болезни.
Главное — найти физическую активность, которая нравится, и придерживаться ее. Сделай из этого привычку.
«Как это обычно бывает, требуется постоянная практика, чтобы развить устойчивость и постепенно добиться результатов», — говорит Джуэл.
Пара предостережений
1.Упражнения должны подходить именно тебе
Исследования могут подтвердить преимущества определенного упражнения. Но в конечном счете наилучший тип упражнений подбирается для человека индивидуально. Физическая активность будет зависеть от твоей личности и потребностей.
«Например, занятие йогой в группе может успокаивать, если у тебя низкий уровень тревоги. Но если ты испытываешь беспокойство в социальной среде, тебе будет тяжело на групповых занятиях», — говорит Карла.
«Более того, если упражнения, окружающее пространство или даже уровень интенсивности тебе не подходят, тренировка может вызвать разочарование и неуверенность в себе», — продолжает она. Подобные негативные чувства могут усугубить депрессию и тревогу.
Постарайся найти приятные для себя физические упражнения. «Как только ты найдешь то, что тебе нравится, польза для психического здоровья проявится довольно быстро», — говорит Карла.
2.У упражнений есть свои пределы
«Регулярные занятия могут краткосрочно повысить настроение и помочь справиться с симптомами. Но они не устраняют основные причины депрессии и тревоги, например дисфункциональные отношения, зависимости или панические расстройства», — говорит Карла.
Возможно, тебе понадобится сочетать физические упражнения с антидепрессантами, когнитивно-поведенческой терапией (КПТ) или методами снижения стресса, такими как медитация. Подумай о работе с психологом или специалистом по поведенческому здоровью, чтобы разработать подходящий план лечения.