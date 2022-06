Как программа тренировок может помочь при депрессии и тревожности

Работа с весами не только развивает мышцы, но и положительно сказывается на психическом здоровье. Например, метаанализ, опубликованный в 2018 году в издании JAMA Psychiatry, показывает, что силовые упражнения значительно уменьшают симптомы депрессии у взрослых, независимо от количества повторов, подходов и тренировок.

Более ранний обзор в Sports Medicine показал, что силовые тренировки также снижают тревожность как у здоровых людей, так и у людей с диагностированным физическим или психическим заболеванием.

Работа с весами не изучена так же тщательно, как кардиоупражнения или йога, но механизмы повышения настроения могут быть схожими. В одном клиническом исследовании, опубликованном в The Journal of Consulting and Clinical Psychology, сравнивались силовые упражнения и бег. Ученые обнаружили, что и то, и другое в равной степени снижает симптомы депрессии у женщин.

Поэкспериментируй с разными стилями, пока не найдешь подходящий. Вот несколько вариантов, с которых можно начать: