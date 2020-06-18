Нет снаряжения для тренировки? Попробуй эти альтернативы

- Просто добавь воды
Если у тебя дома есть бутылка для воды, упаковка молока или средство для стирки, у тебя есть все необходимое для эффективной тренировки на развитие силы — так говорит Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке. «Я тренировал одного из атлетов международного уровня, который только что переехал в новый дом и не успел распаковать вещи, — рассказывает Райан. — Я взял пустую бутылку из-под средства для стирки, наполнил ее водой, чтобы использовать в качестве гантели, и мы смогли провести полноценную тренировку». Этот вариант тоже можно адаптировать: наполни бутылку наполовину, чтобы снизить нагрузку, или добавь больше воды, чтобы повысить ее.
- Возьми что-то неудобное
Подумай: снаряжение для развития силы, например гири и мешки с песком, — это просто тяжелые вещи странной формы. Ты можешь взять мешок с собачьим кормом, грунтом или мукой — его нестандартная форма поможет активировать мелкие стабилизирующие мышцы и достичь похожих результатов, как при работе с гирей или набивным мячом.
- Разработай собственную кардиотренировку
Тебе не нужна беговая дорожка или велосипед, чтобы повысить частоту пульса. Используя собственный вес тела, ты можешь сымитировать эффект бега на специальном устройстве. Попробуй внедрить кардиоупражнения, задействующие все тело, такие как «джампинг джек» или «скалолаз», либо просто беги на месте. Прикладывай те же усилия, что и на беговой дорожке, активно двигай руками и поднимай колени высоко вверх.
- Задействуй лестницу или скамью
Для контролируемых движений типа зашагиваний на подставку вполне можно использовать лестницу или скамью. Но если тренировка предполагает прыжки на подставку, замени это упражнение, выбрав вариант без снаряжения, например прыжки из приседа или прыжки в длину. Ведь ты не хочешь случайно промахнуться мимо скамьи или ступеньки?
С какой бы заменой тебе ни пришлось столкнуться, рассматривай это как вызов, который тебе нужно преодолеть, а не оправдание, чтобы пропустить тренировку. Вооружившись таким подходом и необходимыми знаниями, ты сможешь выполнить любую тренировку в любых условиях.