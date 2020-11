Как сахар влияет на организм

Вот почему: все углеводы (даже получаемые из овощей) содержат сахар. Когда ты употребляешь углеводосодержащие продукты или напитки, твоя пищеварительная система разбивает крупные молекулы сахара на более мелкие, чтобы они могли всасываться в кровь, как объясняет спортивный диетолог Лорен Антонуччи, владелица компании Nutrition Energy в Нью-Йорке. Затем поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает сахару проникать в клетки, мышцы и печень, где он используется для выработки энергии или откладывается на будущее.



Если ты съешь слишком много сладкого (да, такое бывает), уровень сахара в крови резко повысится, что ускорит выработку инсулина для восстановления баланса. После этого уровень сахара может быстро понизиться, что приведет к упадку сил. А если ты попытаешься бороться с внезапным спадом энергии, съев еще больше сладкого, цикл, как утверждает Лорен, начинается заново.



Если ты регулярно потребляешь слишком много сахара, его запас может начать накапливаться в жировых клетках, и если ты будешь есть больше, чем нужно организму, ты можешь набрать лишний вес. Это объясняет, почему, как показали исследования, сокращая количество добавленного сахара (мы расскажем о нем подробнее чуть дальше) в рационе, мы улучшаем состояние сердечно-сосудистой системы и снижаем риск развития заболеваний, сбрасываем лишний вес и даже замечаем улучшение состояния кожи и качества сна.



Цельные продукты, которые сами по себе содержат сахар (например, манго), также богаты такими полезными веществами, как клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты, что делает их менее вредными. «Клетчатка замедляет процесс пищеварения, поэтому резкого повышения и последующего понижения уровня сахара в крови не будет», — рассказывает дипломированный диетолог Джессика Кординг, автор книги «The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety» (Книга для тех, кто меняет правила игры. 50 полезных привычек для управления тревогой и стрессом). А если сочетать эти продукты с источниками белков и жиров, например арахисовым маслом или сыром, повышение будет еще более плавным, и энергии тебе хватит на большее время.