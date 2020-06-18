Нужно ли устраивать детям дни без физических нагрузок?

От Nike Training
Быть ребенком непросто (в лучшем смысле этого слова). Следи за тем, чтобы дети получали необходимый отдых.
Дети обладают безграничной энергией. Но нужно ли им отдыхать от постоянного бега и игр, чтобы восстановиться? Чтобы найти ответ, мы поговорили с экспертами в этой области и мастер-тренерами Nike.
Если человеческий организм уникален, то молодой человеческий организм еще более удивителен.
Только подумай, как дети могут бегать, казалось бы, бесконечно. Или как они могут часами играть в футбол во дворе или прыгать на батуте, а после чувствовать себя как ни в чем не бывало. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, мышцы ребенка значительно меньше подвержены усталости, и дети способны восстанавливаться быстрее, чем атлеты с высоким уровнем подготовки. Скорее всего, дело в том, что поскольку их менее развитые тела обычно двигаются не так эффективно, как наши, они вырабатывают аэробную энергию (из кислорода) во время интенсивных физических нагрузок. Аэробная энергия не выделяет молочную кислоту, вызывающую усталость, в отличие от анаэробной. Последнюю используют взрослые во время высокоинтенсивных и силовых тренировок.
Мышцы ребенка значительно меньше подвержены усталости, и дети способны восстанавливаться быстрее, чем атлеты с высоким уровнем подготовки.
Это не значит, что нужно заставлять детей заниматься после интенсивной активности в дни, когда они чувствуют себя уставшими. «На самом деле, поскольку дети обычно хорошо понимают, как они себя чувствуют, и честно об этом говорят, стоит всегда к ним прислушиваться и идти им навстречу, предлагая занятия с меньшей нагрузкой», — утверждает Сью Фальсони, клинический специалист в области спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council, специализирующаяся в области восстановления. Если они слишком устали чтобы играть, ты можешь предложить им прокатиться вместе с тобой на велосипедах, сказав, что так они почувствуют себя лучше. Или предложи им растянуться, как животные, показав им позу собаки мордой вниз или переход из позы кошки в позу коровы. По словам Сью, цель — показать детям, что движение может действительно улучшить их самочувствие.
«Стоит также заметить, что скорее всего, они испытывают усталость не на физическом уровне, — говорит мастер-тренер Nike Брайан Нуньес. — Большинство детей не будет испытывать перенапряжение от самой тренировки, но если постоянно учить их новым упражнениям и проводить новые активности, они могут устать психологически. Им требуется постоянно поддерживать высокий уровень концентрации, это может их выматывать».
Чтобы избежать этого, Брайан рекомендует еженедельно учить детей чему-то одному, например приседаниям, чтобы они осваивали новое упражнение на практике в течение всей недели. Даже если они решили потренироваться вместе с тобой в рамках программы «Фитнес-приключение от Брайана и Беллы Нуньес», поставь перед ними единственную цель — освоить только приседания. А на следующей неделе они могут попробовать подружиться с выпадами или планкой. Разумеется, спустя какое-то время нужно будет повторить с ними освоенные упражнения. «Практика есть практика, а движение — это путь длиною в жизнь», — говорит Брайан.
«Позволь им выбрать активность самостоятельно, как если бы они решали, во что сыграть на перемене».
Брайан Нуньес, мастер-тренер Nike
«Еще один совет, на случай, когда дети психологически утомились: чередуй дни более интенсивных, структурированных занятий (иначе говоря, дни тренировок), с днями, когда активность больше напоминает игру, — советует Брайан. — Позволь им выбрать активность самостоятельно, как если бы они решали, во что сыграть на перемене». Это должно быть что-то простое и без сложных правил, как догонялки. Даже немного автономии даст им почувствовать себя свободнее и сделает их сильнее — настолько, что им не захочется прекращать игру.