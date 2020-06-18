Нужно ли устраивать детям дни без физических нагрузок?

Быть ребенком непросто (в лучшем смысле этого слова). Следи за тем, чтобы дети получали необходимый отдых.

Дети обладают безграничной энергией. Но нужно ли им отдыхать от постоянного бега и игр, чтобы восстановиться? Чтобы найти ответ, мы поговорили с экспертами в этой области и мастер-тренерами Nike.



Если человеческий организм уникален, то молодой человеческий организм еще более удивителен.



Только подумай, как дети могут бегать, казалось бы, бесконечно. Или как они могут часами играть в футбол во дворе или прыгать на батуте, а после чувствовать себя как ни в чем не бывало. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, мышцы ребенка значительно меньше подвержены усталости, и дети способны восстанавливаться быстрее, чем атлеты с высоким уровнем подготовки. Скорее всего, дело в том, что поскольку их менее развитые тела обычно двигаются не так эффективно, как наши, они вырабатывают аэробную энергию (из кислорода) во время интенсивных физических нагрузок. Аэробная энергия не выделяет молочную кислоту, вызывающую усталость, в отличие от анаэробной. Последнюю используют взрослые во время высокоинтенсивных и силовых тренировок.