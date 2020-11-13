Нужно ли потреблять больше железа?

Вопрос дефицита железа

Поднять уровень железа не так-то легко, особенно для очень активных людей. На самом деле, по результатам исследования 2019 года, опубликованного в журнале European Journal of Applied Physiology, у 15–35% женщин и 5–11% мужчин, занимающихся спортом, уровень железа в организме недостаточен. (Риск нехватки железа у женщин выше из-за менструации.)



Почему уровень железа снижается? Если ты сокращаешь количество калорий или ешь вегетарианскую или веганскую пищу, то, возможно, ты ешь недостаточно продуктов, содержащих железо. Или усваивается не все железо, которое попадает в твой организм. Добавим тяжелые тренировки и получим, что на самом деле ты теряешь больше железа, чем усваиваешь. «Атлеты, например бегуны, повреждают эритроциты при беге по очень твердым поверхностям, особенно в обуви низкого качества», — говорит Робин. (Чем меньше амортизация и поддержка, тем интенсивнее ударные нагрузки и тем больше эритроцитов ты можешь повредить, тем самым снижая уровень железа.) «Кроме того, во время очень интенсивных занятий, таких как ВИИТ, тренировки на выносливость или „горячие“ тренировки, ты тоже теряешь железо, — говорит Робин. — Но обычно этого недостаточно, чтобы вызвать дефицит сам по себе».



«Дефицит железа развивается поэтапно, — говорит Флорис Варденаар, доктор наук, адъюнкт-профессор по вопросам спортивного питания в Государственном университете Аризоны. — В начале [называемом слабым недостатком] твои запасы железа истощаются, но их достаточно для распределения кислорода по всему телу, поэтому ты этого даже не заметишь. Затем, по мере того как поступление железа становится все меньше, начинают страдать эритроциты [пограничный дефицит]». Ты можешь ощущать или не ощущать усталость либо замечать изменения в своей результативности или восстановлении. Хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом могут быть признаком того, что питательные вещества не усваиваются должным образом. Если пограничный дефицит не выявлен вовремя, то можно дойти до крайней формы — железодефицитной анемии, которая означает, что организм не может производить эритроциты нужного качества. А без качественных эритроцитов, по словам Флорис, ты можешь испытывать усталость, иметь бледный цвет кожи, холодные руки и ноги, воспаленный язык, сухую кожу и волосы, а также ломкие ногти.



«Если ты замечаешь какие-либо из этих симптомов, особенно необъяснимую усталость, обратись к врачу и попроси его провести полный анализ крови, а также анализ на уровень ферритина (форма, в которой железо хранится в организме) и общую железосвязывающую способность», — советует Робин. Обрати внимание, что если твои анализы будут в норме, а самочувствие не улучшится, надо сдать дополнительные анализы.