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      «Почему» — источник мотивации

      Будем реалистами: какими бы превосходными ни были твои работа и хобби, они не определяют, кто ты или почему ты что-то делаешь. Это определяет вопрос «почему» или твоя цель, и когда ты научишься отличать это от вопросов «что» и «как», ты обнаружишь настоящую бездну мотивации.

      Как найти цель для мотивации

      Кроме того, глубокое понимание цели в какой-то степени помогает улучшить физическое и психическое здоровье, а также увеличить продолжительность жизни. «Смотри на свои причины как на что-то вроде руководящего принципа, на личную путеводную звезду. Они должны задавать направление движения и определять то, что ты делаешь каждый день, и при этом они не должны меняться, даже если меняются твои обстоятельства», — говорит доктор наук Николь Детлинг, тренер по психической деятельности и соавтор книги «Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance» (Не оставляй разум в стороне. Психическая сторона деятельности). Обстоятельства неизбежно меняются, и то, что ты делаешь в эти моменты, отражает, насколько ты соответствуешь тому, что заставляет тебя двигаться вперед.

      Допустим, ты теряешь работу в офисе. Если обычно по выходным ты печешь кексы для друзей и семьи и испытываешь от этого удовольствие, ты можешь использовать это как возможность изменить свою жизнь. Вместо того чтобы устраиваться в новый офис с бесконечными совещаниями и электронными письмами, пойди на кулинарные курсы и устройся работать в кондитерскую. Или, например, гроза сорвала твои планы на пробежку. Поскольку твоя причина — это привязанность к отцу, который в детстве брал тебя с собой на пробежки и болел за тебя на каждом соревновании, ты можешь использовать это время, чтобы выполнить тренировку на развитие силы для бегунов прямо в своей гостиной.

      «Цель дает нам энергию и мотивацию вставать по утрам с кровати, — говорит доктор наук Джим Афремов, спортивный психолог и автор книги „Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены“. — Без цели человек может чувствовать себя изолированным, испытывать отсутствие мотивации и просто плыть по течению». Из-за этого тебе может быть сложнее двигаться вперед, если ты ищешь работу или начинаешь новую программу тренировок.

      «Цель дает нам энергию и мотивацию вставать по утрам с кровати. Без цели человек может чувствовать себя изолированным, испытывать отсутствие мотивации и просто плыть по течению».

      Джим Афремов, доктор наук, спортивный психолог и автор книги «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены».

      Как найти свою истинную цель

      По словам Джима, поиск и закрепление причины — это процесс. Для начала подумай, что ты хочешь или любишь делать для себя, например: «Я люблю свой вид спорта и хочу узнать, насколько хорошо я могу себя в нем проявить» или «Связь с моим сообществом дает мне чувство удовлетворенности». Если ничто не приходит на ум, задай себе такие вопросы: «Как мне почувствовать гордость за себя сегодня?» или «Что я хочу исправить?». Это поможет приблизиться к ответу и понять, какие действия или причины могут заставить тебя двигаться дальше.

      Когда ты сфокусируешься на цели, «возвращайся к ней каждый день, размышляя о ней по утрам, прежде чем начать заниматься своими повседневными делами», — говорит Джим. «Визуализируй достижение целей, больших и маленьких». И оставь небольшие напоминания там, где ты будешь их замечать, будь то поздравительная открытка от папы или простой стикер. Эти напоминания будут стимулировать тебя создавать и поддерживать полезные привычки, которые помогут двигаться за своей путеводной звездой всю жизнь, считает Николь.

      Что делать, если причин больше нет

      1. Не паникуй.
        Ты — человек. Даже с глубоким пониманием цели у тебя будут трудные дни, полные разочарования или уныния. Помни: ни одно решение не может быть только хорошим или плохим. Иногда нужно взять выходной и не думать о работе или немного вздремнуть вместо тренировки. «Не нужно пытаться не поддаваться своим пораженческим настроениям, нужно осознавать свои чувства», — говорит Джим.
      2. Учись у других.
        Если эти обескураживающие чувства возникают постоянно, ты можешь утратить свою цель. Чтобы вновь вернуться к ней (или найти новую), отправляйся на поиски вдохновения. Спроси близких друзей, членов семьи, наставника, тренера или коллегу, какие цели движут ими. Посмотри мотивирующий фильм. Прочти биографии людей, которыми восхищаешься. «Узнай, что делали эти люди, когда они утратили свою цель или она стала слишком труднодостижимой, — говорит Джим. — Во многих случаях ты обнаружишь, что людей в разное время вдохновляли разные вещи. Найди сходства со своим положением в данный момент и используй их, чтобы вернуться в строй».
      3. Загляни внутрь себя (снова).
        Николь советует снова задать себе эти сложные вопросы, с которых все начиналось. А потом добавить еще несколько: «Что меня больше всего заботит? Почему это важно для меня? И как это будет выглядеть в будущем?». Запиши свои мысли, чтобы не забыть их.
      4. Иди маленькими шагами.
        Если ты чувствуешь, что выхода нет, придумай одно действие (только одно!), которое ты можешь выполнить и которое немного продвинет тебя вперед, — например, заказать кулинарную книгу. «В большинстве случаев одно действие влечет за собой другое. А когда ты делаешь то, что выводит тебя из состояния страха, ты вдруг снова обретаешь контроль над ситуацией и начинаешь чувствовать себя увереннее», — добавляет Николь. Затем нужно все обдумать. Приближают тебя к цели или отдаляют тебя от нее решения, которые ты принимаешь? В этой точке ты можешь скорректировать свой курс.

        Нужно пояснить: если ты живешь с целью, это не означает, что твоя жизнь вдруг станет проще. «Упорная работа — это всегда сложно. Но когда ты знаешь свою цель, тебе проще смотреть на связанные с ней сложности и любые невзгоды как на вызов, с которым тебе нужно справиться, — говорит Джим. — Это поможет тебе рассматривать неудачи как возможность получить новые знания, и это сделает тебя лучше, а не помешает твоему развитию или сломит тебя». В этом и заключается прелесть наличия цели: даже в самые сложные моменты она поможет тебе двигаться к лучшей версии себя.
      Как найти цель для мотивации

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      Как найти цель для мотивации

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