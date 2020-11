Как найти цель для мотивации

Кроме того, глубокое понимание цели в какой-то степени помогает улучшить физическое и психическое здоровье, а также увеличить продолжительность жизни. «Смотри на свои причины как на что-то вроде руководящего принципа, на личную путеводную звезду. Они должны задавать направление движения и определять то, что ты делаешь каждый день, и при этом они не должны меняться, даже если меняются твои обстоятельства», — говорит доктор наук Николь Детлинг, тренер по психической деятельности и соавтор книги «Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance» (Не оставляй разум в стороне. Психическая сторона деятельности). Обстоятельства неизбежно меняются, и то, что ты делаешь в эти моменты, отражает, насколько ты соответствуешь тому, что заставляет тебя двигаться вперед.



Допустим, ты теряешь работу в офисе. Если обычно по выходным ты печешь кексы для друзей и семьи и испытываешь от этого удовольствие, ты можешь использовать это как возможность изменить свою жизнь. Вместо того чтобы устраиваться в новый офис с бесконечными совещаниями и электронными письмами, пойди на кулинарные курсы и устройся работать в кондитерскую. Или, например, гроза сорвала твои планы на пробежку. Поскольку твоя причина — это привязанность к отцу, который в детстве брал тебя с собой на пробежки и болел за тебя на каждом соревновании, ты можешь использовать это время, чтобы выполнить тренировку на развитие силы для бегунов прямо в своей гостиной.



«Цель дает нам энергию и мотивацию вставать по утрам с кровати, — говорит доктор наук Джим Афремов, спортивный психолог и автор книги „Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены“. — Без цели человек может чувствовать себя изолированным, испытывать отсутствие мотивации и просто плыть по течению». Из-за этого тебе может быть сложнее двигаться вперед, если ты ищешь работу или начинаешь новую программу тренировок.