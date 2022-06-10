Обзор бра от Дины | Образы со спортивными бра

Это моя сумка, и я ее обожаю! У меня мало вещей нежно-розового цвета, но мне нужно было подобрать что-то под цвет сумки. Такая прелесть! Это моя любимая модель спортивного бра. Может, я в нем и не бегаю, но выглядит оно очень стильно, к тому же оно очень удобное. Мне нравится небольшой вырез посередине, и бретели выглядят оригинально. Так что это не просто удобное бра с отличной поддержкой, но и интересный элемент одежды для привлекательного образа.

