Обзор бра от Дины | Образы со спортивными бра

Обзор бра от Дины Эшер-Смит
Выбери стильное спортивное бра с Диной Эшер-Смит
Обзор бра — рубрика, которую ведет королева спортивных бра (и спринта) Дина Эшер-Смит. На этой неделе Дина создала образы с любимыми спортивными бра Nike, использовав вещи из собственного гардероба. Посмотри ее модный дневник ниже.
Бра Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash и леггинсы с кожаными Blazer и туфлями на каблуках
«Это мой любимый образ. Мне понравилось сочетание коричневого и черного с ярким акцентом бра с принтом. Иногда, подбирая образ, я стараюсь выйти из зоны комфорта. Я пытаюсь приучить себя носить чаще разноцветные образы. Обычно я интуитивно подбираю монохромные вещи, и могу носить такие комплекты каждый день — будет немного меняться только цветовая палитра. Но иногда нужно и разнообразие! И я решила смешать коричневый и черный. Мне нравится эффектный принт спортивного бра, к тому же он повторяется на леггинсах и подчеркивает силуэт. Выглядит сногсшибательно!»
Бра Nike Indy Ultrabreathe с милым кардиганом и широкими джинсами
Это моя сумка, и я ее обожаю! У меня мало вещей нежно-розового цвета, но мне нужно было подобрать что-то под цвет сумки. Такая прелесть! Это моя любимая модель спортивного бра. Может, я в нем и не бегаю, но выглядит оно очень стильно, к тому же оно очень удобное. Мне нравится небольшой вырез посередине, и бретели выглядят оригинально. Так что это не просто удобное бра с отличной поддержкой, но и интересный элемент одежды для привлекательного образа.