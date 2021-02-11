Обзор бра от Дины | Письмо 12-летней мне

Письмо 12-летней себе

Привет, Дина!



Это письмо тебе от самой себя из будущего — 13 лет спустя.



Скажу сразу — ты стала великолепным спринтером. Это очень круто и это тебе нравится. Твоя работа — путешествовать, заниматься любимым делом, выступать на самом высоком уровне и заводить друзей во всех уголках мира. Не буду портить сюрприз и перечислять все твои достижения, но ты точно сможешь гордиться собой, поверь мне.



Есть важный момент, который я должна упомянуть. Примерно через год ты сломаешь ногу, потому что придешь сонная на хоккейную тренировку в 7 утра. Будет очень больно. Поэтому старайся быть с утра бодрой, и не ходи на тренировки, не проснувшись! Потому что когда ты попытаешься перепрыгнуть мяч, который летит в твою сторону, ты не рассчитаешь силы, приземлишься на мяч, поскользнешься и сломаешь ногу. Если ты не прислушаешься к моему совету и в итоге окажешься в гипсе... Это нормально. Это покажет, что ты искренне любишь спорт и твое место действительно на треке.



А теперь поговорим о твоей груди и спортивных бра! Что ж, должна сказать, что по сравнению с твоими подругами у тебя в этом плане немногое поменяется. В общем-то, всё будет почти так же, размер у тебя точно не сильно изменится, ха-ха! А что касаемо бра — они станут неотъемлемой частью твоего гардероба. Спортивных бра у тебя будет больше, чем обычных. У тебя их будет даже больше, чем джинсов и футболок — да, в общем-то, больше, чем любой другой повседневной одежды. И все твои бра будут красивых цветов и с необычным дизайном. Ты будешь носить их как минимум шесть дней в неделю (да, прости, теперь ты тренируешься 6 раз в неделю — Джон решил добавить нагрузки).