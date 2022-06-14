Обзор бра от Дины | Как носить спортивные бра

Обзор бра от Дины Эшер-Смит
Выбери стильное спортивное бра с Диной Эшер-Смит
Обзор бра — рубрика, которую ведет королева спортивных бра (и спринта) Дина Эшер-Смит. На этой неделе Дина создала образы с ее любимыми спортивными бра Nike, использовав вещи из собственного гардероба. Посмотри ее модный дневник ниже.
Бра Nike Indy V-Neck с пальто, шортами и массивными ботинками
Это мое любимое пальто в стиле буржуа. Обожаю его. Я его подарила себе сама на день рождения в 2019 году. Чувствую себя в нем просто роскошно. Мне нравится бра Indy, оно — часть моего любимого стиля под названием «комфорт и непринужденность». В этом пальто и этом бра я чувствую себя очень модно и комфортно.