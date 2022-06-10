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Последнее обновление: March 9, 2021

Обзор бра от Дины Эшер-Смит

Подбор экипировки для друзей

Если ты смотришь обзоры бра от чемпионки мира Дины Эшер-Смит, ты наверняка уже в курсе, что она прекрасно разбирается в этом вопросе. Дина носит спортивное бра шесть дней в неделю, поэтому она отлично знает свой размер.

А как насчет ее подруг? Посмотри, как она подбирает новые образы для других девушек.

Бра с цельным вкладышем

Дина выбрала для Порши бра с цельным вкладышем, и оно сидит идеально. Благодаря инновационным технологиям вкладыш не выпадает и не смещается, а Порша выглядит потрясающе и ощущает свободу и комфорт. Отличный выбор, Дина!

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Обзор бра от Дины | Выбор спортивного бра для подруги
Обзор бра от Дины | Выбор спортивного бра для подруги
Обзор бра от Дины | Выбор спортивного бра для подруги

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