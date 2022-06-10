Обзор бра от Дины | Выбор спортивного бра для подруги

Обзор бра от Дины Эшер-Смит
Подбор экипировки для друзей
Если ты смотришь обзоры бра от чемпионки мира Дины Эшер-Смит, ты наверняка уже в курсе, что она прекрасно разбирается в этом вопросе. Дина носит спортивное бра шесть дней в неделю, поэтому она отлично знает свой размер.
А как насчет ее подруг? Посмотри, как она подбирает новые образы для других девушек.
Бра с цельным вкладышем
Дина выбрала для Порши бра с цельным вкладышем, и оно сидит идеально. Благодаря инновационным технологиям вкладыш не выпадает и не смещается, а Порша выглядит потрясающе и ощущает свободу и комфорт. Отличный выбор, Дина!