Как сформировать здоровое отношение к еде: рассказывает диетолог Решонда Торнтон

По словам диетолога-бунтарки Решонды Торнтон, всю жизнь мы находимся в тех или иных отношениях с едой. Вопрос лишь в том, готовы ли мы работать над этими отношениями, чтобы они приносили нам радость, или мы хотим устраивать разборки во время каждого обеда. В новом выпуске подкаста Trained Решонда — эксперт в вопросах питания и ведущая собственного подкаста The Dietitian Against Diets («Диетолог против диет») — вместе со старшим директором Nike по спортивной подготовке Райаном Флаэрти обсудят, как вновь наладить отношения с едой. Она объяснит, по каким причинам мы пытаемся ограничивать свой рацион и почему это почти всегда бесполезно, а также поделится советами, как заново научиться радовать себя здоровой едой — да, даже тарелкой начос — без всяких угрызений совести.