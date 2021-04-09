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      Подкаст Trained: Решонда Торнтон: с любовью к еде

      Ведущая подкаста Dietician Against Diets знает всё о любви к еде и поможет тебе заложить основу для счастливых отношений с ней.

      Как сформировать здоровое отношение к еде: рассказывает диетолог Решонда Торнтон

      Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

      По словам диетолога-бунтарки Решонды Торнтон, всю жизнь мы находимся в тех или иных отношениях с едой. Вопрос лишь в том, готовы ли мы работать над этими отношениями, чтобы они приносили нам радость, или мы хотим устраивать разборки во время каждого обеда. В новом выпуске подкаста Trained Решонда — эксперт в вопросах питания и ведущая собственного подкаста The Dietitian Against Diets («Диетолог против диет») — вместе со старшим директором Nike по спортивной подготовке Райаном Флаэрти обсудят, как вновь наладить отношения с едой. Она объяснит, по каким причинам мы пытаемся ограничивать свой рацион и почему это почти всегда бесполезно, а также поделится советами, как заново научиться радовать себя здоровой едой — да, даже тарелкой начос — без всяких угрызений совести.

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      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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