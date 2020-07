Улучши результаты в беге с помощью кросс-тренинга

Как активное восстановление повышает твои результаты

И наконец, умеренные занятия кросс-тренингом, например легкая прогулка на велосипеде или пешком, помогут тебе быстрее восстановиться после тяжелых пробежек. Активное восстановление эффективнее, чем сидение на диване. В исследовании, проведенном Западным государственным университетом Колорадо, две группы бегунов прошли тестирование до и после активного и пассивного восстановления. Результаты показали, что первая группа пробежала почти в три раза дольше тех, кто просто отдыхал.



Это может быть связано с тем, что при активном восстановлении от физических нагрузок молочная кислота, накопленная в крови во время занятий, выводится быстрее, чем при пассивном восстановлении. Таким образом кровь лучше поступает к мышцам для восстановления, что доказывает исследование, опубликованное в журнале Journal of Sports Sciences. Также, согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Sports Science and Medicine, активное восстановление позволяет снизить частоту сердцебиения при выполнении других тренировок и чувствовать меньше усталости от нагрузок.