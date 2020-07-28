Улучши результаты в беге с помощью кросс-тренинга

Как кросс-тренинг снижает риск травм

Для начала поговорим о предотвращении травм. И пусть это преимущество кросс-тренинга сначала не кажется таким уж соблазнительным, на самом деле, именно оно является ключом к наилучшим результатам в беге. «Ведь твоим мышцам, сухожилиям и связкам необходимо время, чтобы достаточно окрепнуть для сопротивления ударным нагрузкам при беге по асфальту», — объясняет Иэн Кляйн, специалист по физиологии спорта, кросс-тренингу и профилактике травм Университета Огайо. Иэн утверждает, что кросс-тренинг оказывает на твое тело побуждающее воздействие, как при беге, стимулируя развитие силы без болезненных нагрузок.



Например, велоспорт, плавание или тренировки на эллипсе. «Такие кардиотренировки укрепляют мышцы при минимальном риске получить травму и менее грубом воздействии по сравнению с бегом», — говорит Джейсон Фитцджеральд, сертифицированный тренер США по легкой атлетике и создатель тренерской программы Strength Running. «Глядя на двух бегунов, один из которых пробегает 65 км в неделю, а другой такую же дистанцию, но при этом дополнительные два часа уделяет кардиотренировкам, нет сомнений в том, что бегун, который занимается кросс-тренингом, пробежит быстрее, — говорит Джейсон. — Занятия кросс-тренингом дают лучший результат».