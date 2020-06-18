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Тренировки и питание

3 способа создать пространство для йоги

От Алекс Сильвер-Фаган

Максимальная концентрация для эффективной практики.

Нет места? Нет снаряжения? Не проблема. Узнай, как создать идеальное пространство для занятий йогой.

3 способа создать идеальное пространство для йоги

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3 способа создать идеальное пространство для йоги

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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