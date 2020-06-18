Тренировки и питание

Создай вечерний ритуал

От Джо Холдера

Создай свои вечерние ритуалы

Простые привычки для спокойного сна

Мы знаем, насколько важны вечерние ритуалы для детей. Мы не ждем, что они лягут в постель и мгновенно заснут, а помогаем им расслабиться.

И, хотя нам известно, что вечерние ритуалы очень эффективны, большинство взрослых не прибегают к ним в повседневной жизни. Именно поэтому у многих людей возникают проблемы со сном.

«Вечерний ритуал позволит тебе расслабиться и спокойно заснуть».

Шери Ма, член совета Nike Performance Council

Здорово, если ты можешь уделить расслаблению перед сном целый час, но даже 10 минут каждый вечер будет достаточно, чтобы успокоить сознание.

Шери Ма, эксперт по сну, член совета Nike Performance Council и исследователь в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и Медицинской школе, считает, что вечерний ритуал позволит тебе расслабиться и спокойно заснуть.

Мне нравится принимать горячий душ, который подготавливает организм ко сну, а также я стараюсь не использовать гаджеты, так как свет от экранов стимулирует работу мозга. Но на самом деле ритуалом может стать все, что помогает расслабиться: заполнение дневника, дыхательные упражнения, чтение книги.

Регулярное соблюдение вечерних ритуалов позволяет подготовить организм ко сну, так как привычки влияют на нас сильнее, чем кажется.

Найди свой способ расслабиться перед сном в течение 10 минут и попробуй превратить его в обязательный вечерний ритуал.

Создай свои вечерние ритуалы

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Создай свои вечерние ритуалы

Присоединяйся к Nike Training Club

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