Как мотивировать ребенка заниматься спортом

Создай связь

«Детям нравится чувствовать себя особенными, поэтому необходимо дать им понять, что это все для них. „Я хочу быть здесь с тобой, помогать тебе, играть вместе“, — говорит Исьян. — Для детей очень важно иметь спокойное, позитивное пространство, в котором они могут чувствовать себя безопасно и уверенно».



Дети всегда честны, поэтому для построения здоровых отношений необходимо быть с ними честными. Исьян объясняет: «Говори им, что такое хорошо, и что такое плохо, чтобы они всегда были уверены, что могут подойти и поговорить с тобой о любых проблемах и переживаниях». Но помимо честности для хорошего тренера также важна эмпатия: «умение почувствовать то, что переживает ребенок». По мнению Иьясна, также большую роль играет уважение: «Многие взрослые, которые участвовали в этой программе, будучи детьми, относятся ко мне с тем же уважением, что и тогда. И я так же уважаю их».