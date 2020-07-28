Как мотивировать ребенка заниматься спортом

От Nike Training
Попробуйте несколько простых методик тренерства, чтобы помочь детям сохранить интерес к спорту.
Чтобы помочь детям сохранять активность и интерес к спорту, важно помочь им ощутить связь с игрой и понять, какую пользу они от этого получают. Попробуйте несколько простых методик тренерства, чтобы помочь детям оставаться активными и с интересом заниматься спортом!
Дети могут уставать, когда проводят много времени в помещении. Поэтому в рамках программы Nike Made to Play мы представляем еженедельный обзор 6 принципов тренерства, чтобы помочь мотивировать детей оставаться активными. В этой статье мы рассматриваем принцип общения. Исьян Демир, представитель сообщества Nike и детский тренер по футболу из Берлина, объясняет, как устанавливать прочные связи.
Создай связь
«Детям нравится чувствовать себя особенными, поэтому необходимо дать им понять, что это все для них. „Я хочу быть здесь с тобой, помогать тебе, играть вместе“, — говорит Исьян. — Для детей очень важно иметь спокойное, позитивное пространство, в котором они могут чувствовать себя безопасно и уверенно».
Дети всегда честны, поэтому для построения здоровых отношений необходимо быть с ними честными. Исьян объясняет: «Говори им, что такое хорошо, и что такое плохо, чтобы они всегда были уверены, что могут подойти и поговорить с тобой о любых проблемах и переживаниях». Но помимо честности для хорошего тренера также важна эмпатия: «умение почувствовать то, что переживает ребенок». По мнению Иьясна, также большую роль играет уважение: «Многие взрослые, которые участвовали в этой программе, будучи детьми, относятся ко мне с тем же уважением, что и тогда. И я так же уважаю их».
Дай им выговориться
Общение очень важно. «Постарайся использовать понятный для детей язык, меньше всяких технических терминов, — говорит Исьян. — Я часто хвалю и мотивирую детей во время игр на тренировке, чтобы они почувствовали себя уверенно». В конце тренировки стоит просто послушать все, что они хотят сказать. Не поучай, просто дай им выговориться. Пусть они поделятся всем — что им понравилось, не понравилось, какие еще упражнения они хотят попробовать. Тогда ты будешь знать, как сделать следующую тренировку лучше предыдущей.
«Я часто хвалю и мотивирую детей во время игр на тренировке, чтобы они почувствовали себя уверенно».
Исьян Демир, представитель сообщества Nike
Чтобы помочь вам оставаться активными всей семьей, ознакомьтесь с советами по тренерству от наших чемпионов Made to Play на разных платформах Nike.