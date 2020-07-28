Протеиновые кокосовые оладьи для энергии

Питательный белковый завтрак

Начни день с питательного завтрака — протеиновых оладий, которые зарядят тебя энергией на долгое время. Мы расскажем, как изменить рецепт под твои предпочтения и сделать приготовление блюда еще проще.



Пытаешься найти оправдание, чтобы съесть оладий? Небольшая порция блюда из правильных ингредиентов зарядит тебя энергией перед интенсивной тренировкой или утолит голод после. Этот рецепт содержит идеальный баланс белков и углеводов для длительной энергии, так что твои силы не иссякнут посреди тренировки. А главное, он быстр и прост в приготовлении (через 10 минут оладьи будут уже на столе), и при необходимости ты легко можешь менять ингредиенты.