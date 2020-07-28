Протеиновые кокосовые оладьи для энергии

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Питание

Кокосовые протеиновые оладьи

От Nike Training

Питательный белковый завтрак

Начни день с питательного завтрака — протеиновых оладий, которые зарядят тебя энергией на долгое время. Мы расскажем, как изменить рецепт под твои предпочтения и сделать приготовление блюда еще проще.

Пытаешься найти оправдание, чтобы съесть оладий? Небольшая порция блюда из правильных ингредиентов зарядит тебя энергией перед интенсивной тренировкой или утолит голод после. Этот рецепт содержит идеальный баланс белков и углеводов для длительной энергии, так что твои силы не иссякнут посреди тренировки. А главное, он быстр и прост в приготовлении (через 10 минут оладьи будут уже на столе), и при необходимости ты легко можешь менять ингредиенты.

Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)

  1. Альтернатива молоку для здорового пищеварения
    Медленный сахар (также известный как лактоза), содержащийся в молочных продуктах, может вызвать расстройство пищеварительной системы посреди тренировки, что приведет к вздутию и дискомфорту. При замене обычного молока на миндальное или на кокосовый йогурт снижается риск раздражения кишечника, а значит во время пробежки тебе вряд ли срочно потребуется в туалет.
  2. Протеиновый порошок для роста мышц
    Большинство людей употребляют протеин после тренировки. Однако согласно исследованиям, время приема не имеет значения: аминокислоты в составе белка одинаково восстанавливают поврежденные мышечные ткани при приеме как до, так и после тренировки. Старайся выбирать производителей с минимальным количеством ингредиентов в составе, где первым указан белок. Избегай товаров с добавлением сахара и искусственных ингредиентов. И по возможности выбирай продукты, протестированные третьей стороной, с обозначением типа NSF Certified for Sport на этикетке для гарантии качества и безопасности.
  3. Кокос для легкого сладкого вкуса
    Кокосовая мука не содержит глютен и является отличным источником клетчатки и MCT (среднецепочечных триглицеридов — полезного легко усваиваемого жира). Кроме того, в ней меньше углеводов, чем в других видах муки, что позволяет стабилизировать уровень сахара в крови. Другие ее преимущества — это высокая температура дымообразования и сладкий вкус. И наконец, растительный кокосовый йогурт не содержит лактозы и насыщен пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника.

Полезные советы по приготовлению

  1. Заморозь остатки
    Мы уверены, что это блюдо тебе понравится, поэтому рекомендуем приготовить сразу несколько порций и заморозить их на следующий раз, когда ты захочешь подкрепиться перед тренировкой или после нее (они хранятся до двух месяцев). После того как оладьи остынут, выложи их на противень с пергаментным листом, и поставь в морозильник на 30 минут, затем заморозь все оладьи вместе в герметичном контейнере. Этот позволит предотвратить их слипание, но ты также можешь дополнительно положить между оладьями кусочки пергаментной или вощеной бумаги. Перед употреблением разогрей их в микроволновке, проверяя готовность каждые 20 секунд, или поставь их в духовку на 10 минут при температуре 175°С.
  2. Сэкономь время
    Смешивая сухие и жидкие ингредиенты (постарайся не переусердствовать с миксером, чтобы тесто получилось легким и воздушным), включи плиту, чтобы сковорода успела нагреться. Если ты планируешь снова приготовить оладьи в ближайшие пару дней, удвой объем ингредиентов, половину жидкого теста перелей в миску, плотно накрой ее и убери в холодильник.

Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.

  1. Веганская версия
    Выбери порошок на основе растительного белка из гороха или конопли, но не из молочной сыворотки или казеина.
  2. Добавь ореховую пасту
    Если ты предпочитаешь ореховый вкус сладкому, замени кокосовый йогурт на свою любимую ореховую пасту. Это отличный источник полезного жира для длительного чувства сытости.

Приготовление: кокосовые протеиновые оладьи для энергии

Порции: 1 (4 оладьи)
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 10 минут

Ингредиенты

100 г сырого несоленого миндаля
30 г кокосовой муки
7,5 г ванильного белкового порошка
2,5 мл пищевой соды
120 мл миндального молока без сахара
3 яйца комнатной температуры
15 мл кокосового масла
120 мл кокосового йогурта
40 г ягод или фруктов на выбор
12 г гранолы
15 мл кленового сиропа (по желанию)

Способ приготовления

  1. В кухонном комбайне измельчи сырой миндаль в мелкий порошок, чтобы получить миндальную муку.
  2. В средней миске смешай миндальную муку, кокосовую муку, белковый порошок и пищевую соду.
  3. В маленькой миске взбей миндальное молоко и яйца. Добавь содержимое в миску с сухими ингредиентами и тщательно перемешай.
  4. Разогрей сковороду на среднем огне. При помощи половника вылей на нее четыре приблизительно равные порции и готовь до появления пузырьков примерно 2 минуты. Когда оладьи станут золотисто-коричневыми снизу, переверни их, и готовь еще 2 минуты или до золотисто-коричневого цвета. Сними сковороду с огня.
  5. На стопку оладий добавь йогурт, фрукты и/или гранолу. При желании полей кленовым сиропом.
Протеиновые кокосовые оладьи для энергии

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Протеиновые кокосовые оладьи для энергии

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