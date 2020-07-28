Протеиновые кокосовые оладьи для энергии

От Nike Training
Питательный белковый завтрак
Начни день с питательного завтрака — протеиновых оладий, которые зарядят тебя энергией на долгое время. Мы расскажем, как изменить рецепт под твои предпочтения и сделать приготовление блюда еще проще.
Пытаешься найти оправдание, чтобы съесть оладий? Небольшая порция блюда из правильных ингредиентов зарядит тебя энергией перед интенсивной тренировкой или утолит голод после. Этот рецепт содержит идеальный баланс белков и углеводов для длительной энергии, так что твои силы не иссякнут посреди тренировки. А главное, он быстр и прост в приготовлении (через 10 минут оладьи будут уже на столе), и при необходимости ты легко можешь менять ингредиенты.
Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)
Полезные советы по приготовлению
Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.
Приготовление: кокосовые протеиновые оладьи для энергии
Порции: 1 (4 оладьи)
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 10 минут
Ингредиенты
100 г сырого несоленого миндаля
30 г кокосовой муки
7,5 г ванильного белкового порошка
2,5 мл пищевой соды
120 мл миндального молока без сахара
3 яйца комнатной температуры
15 мл кокосового масла
120 мл кокосового йогурта
40 г ягод или фруктов на выбор
12 г гранолы
15 мл кленового сиропа (по желанию)
Способ приготовления