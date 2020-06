Тренируй детей уверенно

Как использовать похвалу в качестве мотивации для детей.

Трудно помогать детям оставаться активными в то время, когда мы вынуждены сидеть дома. В этой статье одна из наших тренеров программы Nike Made to Play делится советами о том, как мотивировать детей двигаться. Подсказка: все дело в веселье.



Очень трудно мотивировать детей оставаться активными в то время, когда мы вынуждены сидеть дома. Поэтому мы обратились к команде Nike Made to Play за советами о том, как мотивировать детей продолжать занятия с помощью 6 основных принципов тренерства. Наши тренеры Made to Play помогают 17 миллионам детей по всему миру добиваться результатов, поэтому они знают, о чем говорят. На этой неделе Джулия Уинклер, тренер молодежной футбольной программы Berlin Kickt, рассказывает, как развить уверенность в себе.