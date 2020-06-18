Тренируй детей уверенно

От Nike Training
Как использовать похвалу в качестве мотивации для детей.
Трудно помогать детям оставаться активными в то время, когда мы вынуждены сидеть дома. В этой статье одна из наших тренеров программы Nike Made to Play делится советами о том, как мотивировать детей двигаться. Подсказка: все дело в веселье.
Очень трудно мотивировать детей оставаться активными в то время, когда мы вынуждены сидеть дома. Поэтому мы обратились к команде Nike Made to Play за советами о том, как мотивировать детей продолжать занятия с помощью 6 основных принципов тренерства. Наши тренеры Made to Play помогают 17 миллионам детей по всему миру добиваться результатов, поэтому они знают, о чем говорят. На этой неделе Джулия Уинклер, тренер молодежной футбольной программы Berlin Kickt, рассказывает, как развить уверенность в себе.
Королевская уверенность
«Никогда не упускай из виду самое главное — веселье!», — говорит Джулия, которая после травмы попрощалась с карьерой полупрофессиональной футболистки и увлеклась тренерством. Теперь она делает все, чтобы поддерживать интерес детей к тренировкам, создавая домашнюю атмосферу, и напоминает всем нам, как важно «сохранять оптимистичный настрой и веселиться вместе».
Поддерживая детей и относясь к ним как к чемпионам, ты можешь значительно повысить их уверенность в себе. Джулия говорит: «Дети, которые занимаются спортом со своими родителями, испытывают чувство гордости. Это повышает их самооценку». Мы знаем, что ты уже их самый большой фанат, но когда речь заходит о спорте, нужно болеть за них громче и показывать свое восхищение их достижениями еще больше, чем обычно.
«Дети, которые занимаются спортом со своими родителями, испытывают чувство гордости. Это повышает их самооценку».
Джулия Винклер, тренер, Berlin Kickt
Вперед к целям
Дети чувствуют себя более уверенно, когда видят результаты своих тренировок. Джулия говорит: «Выделите время, чтобы сесть и обсудить с детьми краткосрочные и долгосрочные цели на неделю. Изобразите эти цели на бумаге и наклейте на холодильник». Джулия призывает детей, с которыми работает, контролировать свой прогресс. «Прислушивайтесь к мнению детей и превратите занятия спортом в своеобразный ритуал, который необходимо регулярно выполнять. Занятия с определенной структурой и графиком позволят детям чувствовать себя комфортно».
Не пропусти советы по тренерству от профессиональных тренеров Made to Play в приложении NTC.
Вперед к целям
Дети чувствуют себя более уверенно, когда видят результаты своих тренировок. Джулия говорит: «Выделите время, чтобы сесть и обсудить с детьми краткосрочные и долгосрочные цели на неделю. Изобразите эти цели на бумаге и наклейте на холодильник». Джулия призывает детей, с которыми работает, контролировать свой прогресс. «Прислушивайтесь к мнению детей и превратите занятия спортом в своеобразный ритуал, который необходимо регулярно выполнять. Занятия с определенной структурой и графиком позволят детям чувствовать себя комфортно».
Не пропусти советы по тренерству от профессиональных тренеров Made to Play в приложении NTC.