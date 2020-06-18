Тренируй детей уверенно

Королевская уверенность

«Никогда не упускай из виду самое главное — веселье!», — говорит Джулия, которая после травмы попрощалась с карьерой полупрофессиональной футболистки и увлеклась тренерством. Теперь она делает все, чтобы поддерживать интерес детей к тренировкам, создавая домашнюю атмосферу, и напоминает всем нам, как важно «сохранять оптимистичный настрой и веселиться вместе».



Поддерживая детей и относясь к ним как к чемпионам, ты можешь значительно повысить их уверенность в себе. Джулия говорит: «Дети, которые занимаются спортом со своими родителями, испытывают чувство гордости. Это повышает их самооценку». Мы знаем, что ты уже их самый большой фанат, но когда речь заходит о спорте, нужно болеть за них громче и показывать свое восхищение их достижениями еще больше, чем обычно.