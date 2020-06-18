Формулируй четко, тренируя детей

От Nike Training
Четкие и последовательные указания позволяют больше времени уделить игре.
Узнай, как сделать активность интереснее для детей, используя четкие и ясные инструкции. Так веселее для них и проще для тебя.
Когда дети проводят много времени дома, они становятся непоседливыми, а значит им необходимо выплеснуть накопленную энергию. В подобной ситуации мы предлагаем 6 принципов тренерства, чтобы помочь детям оставаться активными.
На этой неделе мы разбираем принцип «Точность и последовательность». Элайза Бонорден, тренер Nike Girl Night Sessions в скейт-парке Skatehalle в Берлине, поможет узнать об этом больше.
Главное — знания
Уже много лет Элайза учит детей кататься на скейтборде в скейт-парке Skatehalle. Она рекомендует следующий подход: «Попробуй сам, чтобы узнать, насколько это трудно. Это даст тебе лучшее представление о том, чему детям нужно будет научиться на занятии и с какими трудностям они могут столкнуться».
«Чем больше ты знаешь об их спорте, тем лучше и понятнее будут твои инструкции, — говорит Элайза. — Поэтому тщательно изучи предмет до начала тренировки».
Чем короче, тем лучше
«У детей действительно много энергии», — говорит Элайза. Это означает, что не нужно надолго оставлять их без дела. Старайся, чтобы инструкции занимали менее 20% от всей тренировки, оставив детям большую часть времени для движения. Просто убедись, что тебе хватает времени для четких формулировок.
Перед началом занятия спроси детей, как они себя чувствуют по шкале от 1 до 5, чтобы своевременно скорректировать тренировку. Также Элайза считает, что дети положительно реагируют на похвалу за маленькие успехи.
На этом все! Если наши 6 принципов тренерства оказались для тебя полезными, то впереди тебя ждут дополнительные советы для максимальной продуктивности всей семьи.