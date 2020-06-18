Формулируй четко, тренируя детей

Чем короче, тем лучше

«У детей действительно много энергии», — говорит Элайза. Это означает, что не нужно надолго оставлять их без дела. Старайся, чтобы инструкции занимали менее 20% от всей тренировки, оставив детям большую часть времени для движения. Просто убедись, что тебе хватает времени для четких формулировок.



Перед началом занятия спроси детей, как они себя чувствуют по шкале от 1 до 5, чтобы своевременно скорректировать тренировку. Также Элайза считает, что дети положительно реагируют на похвалу за маленькие успехи.



На этом все! Если наши 6 принципов тренерства оказались для тебя полезными, то впереди тебя ждут дополнительные советы для максимальной продуктивности всей семьи.