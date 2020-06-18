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Тренерство

Формулируй четко, тренируя детей

От Nike Training

Формулируй четко, тренируя детей
Формулируй четко, тренируя детей

Четкие и последовательные указания позволяют больше времени уделить игре.

Узнай, как сделать активность интереснее для детей, используя четкие и ясные инструкции. Так веселее для них и проще для тебя.

Когда дети проводят много времени дома, они становятся непоседливыми, а значит им необходимо выплеснуть накопленную энергию. В подобной ситуации мы предлагаем 6 принципов тренерства, чтобы помочь детям оставаться активными.

На этой неделе мы разбираем принцип «Точность и последовательность». Элайза Бонорден, тренер Nike Girl Night Sessions в скейт-парке Skatehalle в Берлине, поможет узнать об этом больше.

Формулируй четко, тренируя детей
Формулируй четко, тренируя детей

Главное — знания

Уже много лет Элайза учит детей кататься на скейтборде в скейт-парке Skatehalle. Она рекомендует следующий подход: «Попробуй сам, чтобы узнать, насколько это трудно. Это даст тебе лучшее представление о том, чему детям нужно будет научиться на занятии и с какими трудностям они могут столкнуться».

«Чем больше ты знаешь об их спорте, тем лучше и понятнее будут твои инструкции, — говорит Элайза. — Поэтому тщательно изучи предмет до начала тренировки».

Чем короче, тем лучше

«У детей действительно много энергии», — говорит Элайза. Это означает, что не нужно надолго оставлять их без дела. Старайся, чтобы инструкции занимали менее 20% от всей тренировки, оставив детям большую часть времени для движения. Просто убедись, что тебе хватает времени для четких формулировок.

Перед началом занятия спроси детей, как они себя чувствуют по шкале от 1 до 5, чтобы своевременно скорректировать тренировку. Также Элайза считает, что дети положительно реагируют на похвалу за маленькие успехи.

На этом все! Если наши 6 принципов тренерства оказались для тебя полезными, то впереди тебя ждут дополнительные советы для максимальной продуктивности всей семьи.

Тренировки для всей семьи
Формулируй четко, тренируя детей

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Формулируй четко, тренируя детей

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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