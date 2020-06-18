Похвала за прогресс

«Дети могут достичь отличных результатов лишь тогда, когда мы поддерживаем их дух», — считает Гуда.



Но как именно это сделать? «Искренне хвали их», — говорит она. Когда ты хвалишь ребенка, важно упомянуть то, что он может контролировать — например усилия или решимость. Отличный пример такой похвалы: «Упражнение было очень трудным, но у тебя хорошо получилось».



Эта небольшая искренняя похвала может оказать бесценный эффект. Гуда также объясняет, что «хотя похвала никогда не бывает лишней», нам нужно также «сохранять терпение» и не ожидать сразу максимальных результатов.



Дети — твои маленькие чемпионы, поэтому обращай внимание на любые их успехи. Как говорит Гуда: «Поддерживайте друг друга и радуйтесь жизни».