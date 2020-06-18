От Nike Training
Отмечай успехи детей, и ты поможешь им добиться лучших результатов.
В этой статье мы покажем, как использовать честное и позитивное поощрение, чтобы побуждать детей продолжать двигаться вперед и прилагать усилия к достижению результатов, даже если они столкнулись с трудностями.
Когда дети все время проводят дома, важно поддерживать их моральный дух и давать им возможность двигаться. Поэтому в рамках программы Made to Play от Nike мы представляем обзор 6 принципов тренерства, чтобы помочь тебе мотивировать детей оставаться активными. В этой статье мы рассмотрим принцип похвалы. Мы попросили Гуду Лукил, тренера программы Favela Street в Амстердаме, объяснить ценность признания успехов.
Похвала за прогресс
«Дети могут достичь отличных результатов лишь тогда, когда мы поддерживаем их дух», — считает Гуда.
Но как именно это сделать? «Искренне хвали их», — говорит она. Когда ты хвалишь ребенка, важно упомянуть то, что он может контролировать — например усилия или решимость. Отличный пример такой похвалы: «Упражнение было очень трудным, но у тебя хорошо получилось».
Эта небольшая искренняя похвала может оказать бесценный эффект. Гуда также объясняет, что «хотя похвала никогда не бывает лишней», нам нужно также «сохранять терпение» и не ожидать сразу максимальных результатов.
Дети — твои маленькие чемпионы, поэтому обращай внимание на любые их успехи. Как говорит Гуда: «Поддерживайте друг друга и радуйтесь жизни».
«Искренне хвали их».
Гуда Лукил, тренер программы Favela Street
В одной команде
Также очень важно показывать детям, что ты на их стороне, даже когда они совершают ошибки. Воодушевлять их можно различными способами, например «дать пять» — это укрепляет вашу связь. Пусть дети знают, что ты их самый большой поклонник, поэтому следуй совету Гуды — «поощряй детей при любой возможности», особенно в трудные моменты. Если они говорят: «Я не могу это сделать», ответь им: «Пока ты не можешь этого сделать, но я верю, что у тебя получится. Не сдавайся».