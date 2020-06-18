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Тренерство

Помогай детям делать выбор

От Nike Training

Научи детей делать выбор
Научи детей делать выбор

Правильные решения помогут тебе и детям продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой.

Когда мы проводим больше времени дома, поддерживать активность детей может быть непросто. Поэтому в рамках программы Made to Play от Nike мы представляем еженедельный обзор 6 принципов тренерства, чтобы помочь мотивировать детей оставаться активными.

На этой неделе мы рассматриваем принцип выбора, и Нджабуло Нгксонго, тренер Nike из Sportstec в Соуэто, ЮАР, объясняет, как предоставить детям возможность делать выбор.

Задавай им вопросы

«Быть тренером — не значит командовать. Тебе нужно слушать и учиться», — говорит Нджабуло.

Задавай детям вопросы, чтобы показать, что тебе интересно их мнение. «Предоставь им выбор и позволь проявить себя — это даст им возможность принимать собственные решения, что улучшит их поведение, повысит самооценку и лидерские навыки».

Прислушиваясь к мнению детей, ты сможешь укрепить доверие и уважение между вами — что прекрасно для всех.

Научи детей делать выбор
Научи детей делать выбор

Дай им проявить себя

Чтобы дети активно участвовали в процессе, позволь им взять дело в свои руки. Пусть в течение одного дня они сами придумывают себе занятия. «Дай им проявить себя через игру и будь открытым к их предложениям, — советует Нджабуло. — Они будут счастливы».

Тренировки для всей семьи
Научи детей делать выбор

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Научи детей делать выбор

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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