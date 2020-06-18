Научи детей делать выбор

От Nike Training
Правильные решения помогут тебе и детям продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой.
Когда мы проводим больше времени дома, поддерживать активность детей может быть непросто. Поэтому в рамках программы Made to Play от Nike мы представляем еженедельный обзор 6 принципов тренерства, чтобы помочь мотивировать детей оставаться активными.
На этой неделе мы рассматриваем принцип выбора, и Нджабуло Нгксонго, тренер Nike из Sportstec в Соуэто, ЮАР, объясняет, как предоставить детям возможность делать выбор.
Задавай им вопросы
«Быть тренером — не значит командовать. Тебе нужно слушать и учиться», — говорит Нджабуло.
Задавай детям вопросы, чтобы показать, что тебе интересно их мнение. «Предоставь им выбор и позволь проявить себя — это даст им возможность принимать собственные решения, что улучшит их поведение, повысит самооценку и лидерские навыки».
Прислушиваясь к мнению детей, ты сможешь укрепить доверие и уважение между вами — что прекрасно для всех.
Дай им проявить себя
Чтобы дети активно участвовали в процессе, позволь им взять дело в свои руки. Пусть в течение одного дня они сами придумывают себе занятия. «Дай им проявить себя через игру и будь открытым к их предложениям, — советует Нджабуло. — Они будут счастливы».