Как обучить детей вносить свой вклад

От Nike Training
Почему возможность выбора помогает детям более активно участвовать в игре.
Ищешь способ мотивировать детей быть активными? В этой статье мы расскажем об одном из шести принципов тренерства — вовлеченности. Важно дать детям возможность высказаться и помочь им чувствовать себя уверенными в своем выборе.
При наличии свободного времени дети нередко просто сидят без дела. Поэтому мы взяли лучшие моменты из программы Made to Play, созданной Nike, чтобы помочь детям оставаться активными, и рассказываем о шести основных принципах тренерства. В этой статье Чайма, преподаватель фонда ФК «Барселона», рассказывает, как побудить детей продолжать заниматься спортом дома.
Дети руководят игрой
Первое, что можно сделать, — сообщить детям, что их мнение имеет значение. Чайма рассказывает: «В фонде ФК „Барселона“ все мальчики и девочки могут играть и делиться своим мнением. Позволь детям руководить процессом и самим предлагать игры и занятия».
Благодаря регулярному активному участию дети научатся брать инициативу в свои руки. «Важно, чтобы дети чувствовали ответственность за свой выбор», — говорит Чайма. Если дети стесняются или неохотно предлагают, во что можно поиграть всем вместе, распределите роли и обязанности, чтобы каждый ребенок понимал свою роль в процессе. Чайма считает, что очень важно, чтобы дети «чувствовали себя активными участниками процесса, поскольку это разовьет у них более глубокое чувство безопасности и самоуважения».
«Важно, чтобы дети чувствовали ответственность за свой выбор»
Чайма, фонд ФК «Барселона»
Пробуй новое
Комбинируй игры и упражнения, чтобы дети охотнее вовлекались в процесс и постоянно двигались. Чайма говорит: «Дай детям возможность для свободы самовыражения, чтобы они могли сказать: „Слушай, я не хочу сегодня играть в футбол, хочу поиграть во что-то другое“». Не существует единственно правильного способа игры. Самое главное — дать ребенку возможность принять самостоятельное решение. Чайма призывает всех, с кем она работает, «принимать решения самостоятельно и не руководствоваться правилами». И помни — не стоит воспринимать все так серьезно. В конце концов, дети есть дети. И они любят играть.