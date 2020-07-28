Как обучить детей вносить свой вклад

Дети руководят игрой

Первое, что можно сделать, — сообщить детям, что их мнение имеет значение. Чайма рассказывает: «В фонде ФК „Барселона“ все мальчики и девочки могут играть и делиться своим мнением. Позволь детям руководить процессом и самим предлагать игры и занятия».



Благодаря регулярному активному участию дети научатся брать инициативу в свои руки. «Важно, чтобы дети чувствовали ответственность за свой выбор», — говорит Чайма. Если дети стесняются или неохотно предлагают, во что можно поиграть всем вместе, распределите роли и обязанности, чтобы каждый ребенок понимал свою роль в процессе. Чайма считает, что очень важно, чтобы дети «чувствовали себя активными участниками процесса, поскольку это разовьет у них более глубокое чувство безопасности и самоуважения».