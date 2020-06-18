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Домашние тренировки для детей

От Nike Training

Домашние тренировки для детей дома

Шесть основных принципов тренерства для поддержания активности детей.

Теперь ты профессионал в области домашних тренировок. Чтобы помочь тебе продолжать в том же духе, мы объединились с программой Made to Play и готовы предоставить тебе лучшие советы по поддержанию активности детей во время, когда мы все находимся дома. Ознакомься с 6 принципами тренерства и присоединяйся к 16 миллионам детей по всему миру, которые остаются активными с помощью Made to Play.

  1. Вселяй уверенность
    Вселяй в детей уверенность в их возможностях: после тренировок обсуждай с ними их результаты и отмечай достижения. Почему бы не повесить на холодильник таблицу и не вносить в нее золотые звезды за старания?
  2. Поощряй вовлеченность
    Распредели роли и обязанности, чтобы каждый чувствовал себя нужным. Прибегай к разным играм и упражнениям, чтобы дети были вовлечены в тренировку и не засиживались на месте.
  3. Хвали!
    Хвали детей за усилия, решительность, совместную работу и командный дух. За упорство следует поощрять так же, как и за достижения. Поддерживай свою команду: дай пять или похлопай по спине даже после неудачной попытки!
  4. Выбери свой путь
    Задавай вопросы и позволь детям принимать решения — пусть они отвечают за распорядок дня. Позволь им придумывать танцы и упражнения для тренировок или ставь перед ними задачи, которые они должны решить вместе.
  5. Говори кратко и четко
    Проводи занятия в формате 80/20. 20% уделяй объяснению техники выполнения, а остальные 80% посвяти практике. Предложи детям оценить свой прогресс по шкале от 1 до 5, чтобы адаптировать тренировки под их потребности.
  6. Будь в курсе
    Собирайтесь вместе после тренировок, чтобы дети могли поделиться впечатлениями. Не поучай, просто дай им выговориться.

Наши тренеры Made to Play помогут тебе развивать свои навыки и умения с помощью советов, рекомендаций и подсказок по каждому из 6 основных принципов.

Тренировки для всей семьи

Наши тренеры Made to Play помогут тебе развивать свои навыки и умения с помощью советов, рекомендаций и подсказок по каждому из 6 основных принципов.

Тренировки для всей семьи
Домашние тренировки для детей дома

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Домашние тренировки для детей дома

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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