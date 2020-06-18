Домашние тренировки для детей дома

От Nike Training
Шесть основных принципов тренерства для поддержания активности детей.
Теперь ты профессионал в области домашних тренировок. Чтобы помочь тебе продолжать в том же духе, мы объединились с программой Made to Play и готовы предоставить тебе лучшие советы по поддержанию активности детей во время, когда мы все находимся дома. Ознакомься с 6 принципами тренерства и присоединяйся к 16 миллионам детей по всему миру, которые остаются активными с помощью Made to Play.
Наши тренеры Made to Play помогут тебе развивать свои навыки и умения с помощью советов, рекомендаций и подсказок по каждому из 6 основных принципов.
Наши тренеры Made to Play помогут тебе развивать свои навыки и умения с помощью советов, рекомендаций и подсказок по каждому из 6 основных принципов.