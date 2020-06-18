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Пудинг с семенами чиа и ягодами

От Nike Training

Простой и сытный веганский завтрак

Питайся просто и вкусно в течение недели благодаря классному завтраку с суперфудами, который можно разнообразить по своему вкусу. Это простое в приготовлении блюдо наполнит тебя энергией и питательными веществами.

Маленькие, но мощные семена чиа — это непритязательный на первый взгляд суперфуд, богатый питательными веществами, который поможет зарядиться энергией для пробежки или восстановиться после силовых тренировок. Приготовь одну большую порцию веганского натурального пудинга с семенами чиа и ягодами, раздели ее на порции и экономь 15 минут каждое утро с понедельника по пятницу.

Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)

  1. Семена чиа богаты клетчаткой, надолго утоляющей голод.
    Благодаря высокому содержанию клетчатки семена чиа могут поглощать жидкость в 10 раз больше собственного веса, превращаясь в желеподобные шарики, наподобие маленьких «жемчужин» из тапиоки. Помимо энергии для длительного насыщения семена чиа также содержат жирные кислоты омега-3, полезные для сердца, девять незаменимых аминокислот и питательные белки растительного происхождения.
  2. Орехи макадамии богаты полезными жирами.
    По сравнению с другими орехами, макадамия содержит больше мононенасыщенных жиров, полезных для сердца и снижающих уровень холестерина. Орехи макадамии сделают завтрак более питательным и хрустят не хуже гранолы, в которой может быть много сахара.

Полезные советы по приготовлению

  1. Купи замороженные ягоды.
    Подготовь замороженную малину, чернику или ежевику на случай, если под рукой не будет свежих ягод. Вечером заранее выложи ягоды на смесь с чиа, чтобы они могли оттаять в холодильнике. (Замороженные фрукты следует использовать в течение двух дней после разморозки.)
  2. Замораживай порции про запас.
    Не хочешь завтракать одним и тем же всю неделю? Сложи смесь с чиа в небольшие банки или любые другие стеклянные контейнеры и заморозь ее. Для разморозки поставь один (или несколько) контейнеров в холодильник на ночь.

Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.

  1. Преврати чиа в ленивую овсянку.
    Если ты восстанавливаешься после ударной тренировки или планируешь длительную тренировку на выносливость и тебе нужно хорошенько подкрепиться, добавь в блюдо овсяные хлопья из цельного или резаного зерна. Дополнительные углеводы помогут восполнить запасы гликогена (семена чиа не справятся с этим в одиночку, поскольку они не очень богаты углеводами). Для приготовления ленивой овсянки правильной консистенции необходимо использовать жидкость и овсяные хлопья в соотношении 2:1. Можно взять 75 г овсяных хлопьев, 30 г семян чиа и 240 мл молока, а также подсластитель и соль. (Примечание. Указанные компоненты используются вместо перечисленных ниже ингредиентов.)
  2. Экспериментируй со вкусами.
    Так как семена чиа практически безвкусные, используй разные жидкости и добавки, чтобы менять вкус блюда. Кокосовое молоко и манго подходят для тропического десерта. Ореховые пасты прекрасно дополняют ягодные смеси. Такие специи, как корица, мускатный орех и гвоздика, добавляют вкуса без повышения калорийности. Сезонные фрукты и различные орехи обогащают завтрак витаминами и питательными веществами, поэтому не бойся экспериментировать с тем, что найдешь в холодильнике.
  3. Меняй подсластители.
    Если ты не любишь кленовый сироп, попробуй другие натуральные подсластители, такие как финики (сушеные фрукты, богатые клетчаткой, которые можно взбить в блендере до состояния пасты или сиропа), кокосовый сахар или мед, богатый антиоксидантами и пребиотиками для здорового кишечника.
Пудинг с семенами чиа и ягодами

Как приготовить пудинг с семенами чиа и ягодами

Порции: 5
Время подготовки: 2 часа 5 минут
Общее время: 2 часа 5 минут

Ингредиенты

75 г семян чиа
480 мл неподслащенного орехового молока с ванилью
30 мл кленового сиропа
Щепотка морской соли
75 г сырых нарезанных орехов макадамии
300 г ассорти из ягод

Способ приготовления

  1. В чаше среднего размера смешай семена чиа, ореховое молоко, кленовый сироп и морскую соль. Оставь смесь в холодильнике, пока чиа не разбухнет (примерно на 2 часа).
  2. Разложи пудинг чиа, ягоды и орехи макадамии в 5 стеклянных банок или другие контейнеры, расположив ингредиенты слоями. Накрой контейнеры крышкой и храни их в холодильнике до 5 дней, используй по мере необходимости.
Пудинг с семенами чиа и ягодами

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Пудинг с семенами чиа и ягодами

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