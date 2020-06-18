От Nike Training
Простой и сытный веганский завтрак
Питайся просто и вкусно в течение недели благодаря классному завтраку с суперфудами, который можно разнообразить по своему вкусу. Это простое в приготовлении блюдо наполнит тебя энергией и питательными веществами.
Маленькие, но мощные семена чиа — это непритязательный на первый взгляд суперфуд, богатый питательными веществами, который поможет зарядиться энергией для пробежки или восстановиться после силовых тренировок. Приготовь одну большую порцию веганского натурального пудинга с семенами чиа и ягодами, раздели ее на порции и экономь 15 минут каждое утро с понедельника по пятницу.
Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)
Полезные советы по приготовлению
Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.
Как приготовить пудинг с семенами чиа и ягодами
Порции: 5
Время подготовки: 2 часа 5 минут
Общее время: 2 часа 5 минут
Ингредиенты
75 г семян чиа
480 мл неподслащенного орехового молока с ванилью
30 мл кленового сиропа
Щепотка морской соли
75 г сырых нарезанных орехов макадамии
300 г ассорти из ягод
Способ приготовления