Хвали себя за достижения

Сохраняй мотивацию, смещая фокус.

В любом новом вызове, который ты принимаешь, разумеется, будут и взлеты, и падения. Важно хвалить себя за достижения, чтобы сохранять позитивный настрой в отношении всего пути, ведь позитивное отношение дает гораздо больше мотивации продолжать, чем когда ты отчитываешь себя.

Например, скажем, у тебя есть цель — есть что-то зеленое при каждом приеме пищи, чтобы увеличить долю овощей в рационе. В целом ты придерживаешься плана, но однажды наступает день, в который у тебя никак не получается съесть что-то из овощей. Есть два варианта, как отнестись к этой ситуации.

Многие люди мысленно скажут: «Ну вот, у меня не получилось. Цель провалена. Это слишком сложно». Как правило, это приводит к еще большему негативу: «Я плохо справляюсь. Я не могу сделать это», — это те мысли, из-за которых люди сдаются.