Хвали себя за достижения

От Бетины Гозо
Сохраняй мотивацию, смещая фокус.
В любом новом вызове, который ты принимаешь, разумеется, будут и взлеты, и падения. Важно хвалить себя за достижения, чтобы сохранять позитивный настрой в отношении всего пути, ведь позитивное отношение дает гораздо больше мотивации продолжать, чем когда ты отчитываешь себя.
Например, скажем, у тебя есть цель — есть что-то зеленое при каждом приеме пищи, чтобы увеличить долю овощей в рационе. В целом ты придерживаешься плана, но однажды наступает день, в который у тебя никак не получается съесть что-то из овощей. Есть два варианта, как отнестись к этой ситуации.
Многие люди мысленно скажут: «Ну вот, у меня не получилось. Цель провалена. Это слишком сложно». Как правило, это приводит к еще большему негативу: «Я плохо справляюсь. Я не могу сделать это», — это те мысли, из-за которых люди сдаются.
«Важно хвалить себя за достижения, чтобы сохранять позитивный настрой на всем пути».
Бетина Гозо
Более позитивный способ справиться с не самым удачным днем — сосредоточиться на том, чего тебе удалось достичь: «Эй, вчера у меня получилось включить овощи в каждое блюдо, и я снова сделаю это завтра!» или «Есть овощи четыре дня в неделю — гораздо лучше, чем время от времени есть салат, как было раньше!».
Смести фокус, чтобы сосредоточиться на победах, а не на неудачах.
Еще очень здорово вознаграждать себя за достижение целей на своем пути, чтобы почувствовать, что ты отмечаешь свои усилия. Вот несколько идей:
Так что, когда в следующий раз твой разум начнет зацикливаться на негативе в отношении того, что тебе не удалось сделать, попробуй сместить фокус на позитив и похвалить себя за то, что тебе удалось. А когда ты в следующий раз достигнешь цели, сделай паузу, чтобы отпраздновать победу!