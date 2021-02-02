Лучшая тренировка под твое настроение

1. Когда грустно и нет сил: кардиотренировка средней интенсивности



Когда ты не в настроении, чаще всего о высокоинтенсивной тренировке и думать не хочется. Что ж, можешь выдохнуть: она тебе и не нужна. «Легкая пробежка или прогулка быстрым шагом не вызовут у тебя резкий прилив эндорфинов, но смогут повлиять на выработку других гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и серотонин, — говорит Венди Сузуки, доктор наук и профессор нейробиологии и психологии университета Нью-Йорка. — Уровень дофамина также повышается, когда мы едим что-то вкусное, получаем «лайки» в соцсетях или занимаемся сексом. Серотонин же повышается, когда мы смеемся или ощущаем тепло солнца на коже». Иными словами, эти гормоны, которые нередко называют «гормонами счастья», гарантированно повышают настроение.



Венди советует выполнять тренировку как минимум 10 минут, чтобы ощутить заметный эффект.



2. Когда злишься: ВИИТ



Подними руку, если тебе доводилось спускать пар на боксерской груше или медицинском мяче. Отлично, мы так и думали. «Всё дело в том, что выражение злости и раздражения через физическую активность вызывает выработку той самой счастливой троицы — эндорфинов, серотонина и дофамина — что помогает в прямо смысле расправиться с негативными эмоциями», — объясняет Венди. А доктор Саанийоки добавляет: «Помимо прочего, концентрация, которая требуется для выполнения интенсивной тренировки, позволяет отключиться от проблем».



Просто постарайся не переусердствовать. Согласно исследованию Тиины, это может лишь усилить негативные чувства и вызвать боль. Почему же так? «Тренировка сама по себе — определенный вид стресса для организма, поэтому, если ты перестараешься, то чувство расслабления в конце уже не принесет должного удовольствия», — говорит Тиина. Ты наверняка уже знаешь пределы своих возможностей, но на всякий случай предупреждаем: согласно одному исследованию, когда твой пульс поднимается выше, чем на 90% от обычных значений, дольше чем на 40 минут в неделю, это может повысить раздражительность и увеличить риск травм.



3. Когда ты переживаешь сильный стресс: тяжелая атлетика



Когда твои мысли летят быстрее, чем Мэт Фрейзер к очередной победе, следуй его примеру: возьми гирю и начни выполнять упражнения. «Силовые тренировки помогают вернуть мысли в реальность и осознать настоящий момент, особенно когда ты работаешь с тяжелыми весами», — говорит Лора Кудари, персональный тренер, которая помогает людям восстанавливаться после травм и хронического стресса, и автор книги «Поднимая тяжести» (Lifting Heavy Things). По словам Лоры, чтобы безопасно и эффективно выполнить подобную тренировку, тебе необходимо сконцентрироваться на технике и физических ощущениях, поэтому разум автоматически отвлекается от тяжелых мыслей. «Даже если ты не тренируешься, как чемпионы по тяжелой атлетике, медленные движения и осознание своих ощущений от проработки мышц (например, когда ты ощущаешь, как сокращаются бицепсы при поднятии гантели) помогают прогнать тревогу», — поясняет она.



Какую тренировку ты ни выберешь, попробуй замедлиться и следить за каждой фазой движения. Например, если ты делаешь приседания, опускайся в течение 3 секунд, а затем выпрямись и замри на секунду. «В конце тренировки не забудь про заминку — отлично подойдет растяжка в течение 5 минут, особенно наклоны вперед, или кардиотренировка средней интенсивности, которая активирует парасимпатическую нервную систему и переключает организм в режим „отдых и переваривание“. Это расслабит разум и тело», — говорит Лора.



И еще один момент — согласно исследованию, тренировки на развитие выносливости помогают снизить симптомы тревожности. Этому есть несколько возможных причин, но суть их сводится к одному: силовые тренировки влияют на регуляцию системы, которая отвечает за выработку гормонов счастья, и со временем нам становится легче справляться со стрессом.



4. Когда ты слишком себя критикуешь: хатха-йога



Доводилось ли тебе слышать о позах силы, которые мгновенно вызывают прилив энергии и уверенности в себе? Хотя до сих пор неясно, как именно они работают, ученые говорят, что открытые позы (например, стоя прямо с руками на бедрах) могут оказывать физиологический и поведенческий эффект, повышая уверенность и готовность к риску. Согласно другому исследованию, асаны тоже могут принести пользу, особенно если удастся удерживать их по 2 минуты — они повышают самооценку и помогают зарядиться энергией.



Так что если чувствуешь, что день не задался, попробуй выполнить позы из хатха-йоги. В основе этой практики — удержание статичных поз, которые дают возможность ощутить свою силу и чувство баланса.



5. Когда ты чувствуешь усталость и раздражение: танцевальная кардиотренировка



Возможно, у тебя просто не осталось сил после целого дня работы за компьютером, или ты чувствуешь усталость сразу после пробуждения. В таком случае тебе может помочь быстрая и зажигательная танцевальная тренировка.



«В отличие от средней по интенсивности тренировки на беговой дорожке, танец требует координации движений, которые довольно сложно выучить и правильно выполнять, — говорит Сун-Ми Чой, доктор наук и доцент кафедры психологии физической культуры и спорта университета Среднего Запада. — Чтобы научиться сочетать различные движения и приемы в танцах, требуется практика, концентрация и хорошая память, что, в свою очередь, улучшает скорость восприятия». К тому же, по словам Сун-Ми, танцы под любимые песни нравятся почти каждому, и они способны поднять настроение всего за 10 минут.



Хотя положительные эффекты этих тренировок подкреплены наукой, нет ничего страшного, если тебе захочется выполнить что-то другое. В любом настроении даже небольшая физическая активность лучше, чем никакой, и при этом неважно, приносит она заряд эндорфинов или нет.