Как подобрать обувь для дождливой погоды

Климат, рельеф местности и погодные условия зависят от региона. Не все кроссовки подходят для любой ситуации. Бежишь марафон по бездорожью, спринт по треку на стадионе или по футбольному полю с мячом? Выбери подходящую беговую обувь, которая идеально подходит для твоих потребностей и привычных маршрутов.

Обувь для бега по шоссе

Модели из коллекции Nike Shield обеспечивают защиту от непогоды благодаря водоотталкивающим материалам, усиленному сцеплению и светоотражающим элементам по всей поверхности. Широкая область носка и пеноматериал React — залог надежной функциональности для любых дистанций. Усовершенствуй свои кроссовки: добавь влагонепроницаемую накладку в передней части стопы и выходи на пробежку.

Или выбирай Nike Air Zoom Pegasus. Упругий пеноматериал React и подушка Zoom Air в передней части стопы обеспечивают плавность движений. Подметка Storm-Tread дополнена выступами и особой выемкой для отведения влаги, что способствует уверенному сцеплению с поверхностью.

Обувь для трейлраннинга и пешего туризма

Пешая прогулка или пробежка в сложных условиях — каким бы ни было твое занятие, тебе понадобится подходящая обувь. Отличный вариант — Pegasus Trail с подошвой из упругого материала React, который обеспечивает плавный переход с пятки на носок. Выступы на подметке, напоминающие протектор велосипедных шин, обеспечивают стабилизацию и уверенное сцепление на сложной местности, а легкий верх GORE-TEX защищает от непогоды.

Или присмотрись к Nike SFB Field. Это качественная походная обувь для суровых условий, выполненная из прочных и износостойких материалов. Прочная кожа и парусина обеспечивают комфорт в любую погоду, а легкая подошва из пеноматериала со специальной пластиной защищает стопу на неровных поверхностях.

Обувь в спортивном стиле

Даже если ты не собираешься устанавливать личный рекорд на треке или лесных тропах в проливной дождь, тебе всё равно понадобится обувь для длительного комфорта при любых погодных условиях. Сохраняй комфорт с Nike Air Force. Теперь эта модель дополнена конструкцией GORE-TEX для дополнительной защиты от непогоды.