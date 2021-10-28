Как подобрать обувь для дождливой погоды

Руководство по покупке
Какая обувь лучше всего подходит для дождливой погоды?
Земля продолжает вращаться даже в дождь, пусть и тебя он не останавливает. Неважно, каким видом спорта ты занимаешься: подходящая обувь защитит твои ноги от влаги в дождливую погоду.
Защищать ноги от холода и влаги в дождливую погоду важно для всех: для опытных бегунов, любителей пеших прогулок и баскетболистов, играющих на открытых площадках.
Независимо от того, где ты живешь или тренируешься, дождь бывает везде. Поэтому важно иметь экипировку, которая поможет тебе противостоять непогоде. Обувь для влажной погоды обеспечит уверенное сцепление, будет отталкивать воду и защищать от влаги. А ты сможешь сконцентрироваться на своих задачах.
Эффективность занятий зависит от степени подготовки к разным погодным условиям. Проскальзывание на влажной почве, дороге или треке может привести к травме и оставить тебя без пробежек до конца сезона. Что важно учитывать при подборе кроссовок для дождливой погоды?
Как выбрать обувь для дождливой погоды
1.Выбери обувь для занятий
Климат, рельеф местности и погодные условия зависят от региона. Не все кроссовки подходят для любой ситуации. Бежишь марафон по бездорожью, спринт по треку на стадионе или по футбольному полю с мячом? Выбери подходящую беговую обувь, которая идеально подходит для твоих потребностей и привычных маршрутов.
Модели из коллекции Nike Shield обеспечивают защиту от непогоды благодаря водоотталкивающим материалам, усиленному сцеплению и светоотражающим элементам по всей поверхности. Широкая область носка и пеноматериал React — залог надежной функциональности для любых дистанций. Усовершенствуй свои кроссовки: добавь влагонепроницаемую накладку в передней части стопы и выходи на пробежку.
Или выбирай Nike Air Zoom Pegasus. Упругий пеноматериал React и подушка Zoom Air в передней части стопы обеспечивают плавность движений. Подметка Storm-Tread дополнена выступами и особой выемкой для отведения влаги, что способствует уверенному сцеплению с поверхностью.
Обувь для трейлраннинга и пешего туризма
Пешая прогулка или пробежка в сложных условиях — каким бы ни было твое занятие, тебе понадобится подходящая обувь. Отличный вариант — Pegasus Trail с подошвой из упругого материала React, который обеспечивает плавный переход с пятки на носок. Выступы на подметке, напоминающие протектор велосипедных шин, обеспечивают стабилизацию и уверенное сцепление на сложной местности, а легкий верх GORE-TEX защищает от непогоды.
Или присмотрись к Nike SFB Field. Это качественная походная обувь для суровых условий, выполненная из прочных и износостойких материалов. Прочная кожа и парусина обеспечивают комфорт в любую погоду, а легкая подошва из пеноматериала со специальной пластиной защищает стопу на неровных поверхностях.
Даже если ты не собираешься устанавливать личный рекорд на треке или лесных тропах в проливной дождь, тебе всё равно понадобится обувь для длительного комфорта при любых погодных условиях. Сохраняй комфорт с Nike Air Force. Теперь эта модель дополнена конструкцией GORE-TEX для дополнительной защиты от непогоды.
2.Идеальная посадка и комфорт
Есть только один способ понять, какие кроссовки подойдут тебе лучше всего: надеть их. Выйди в них на улицу в дождливую погоду. Проверять посадку и уровень комфорта кроссовок лучше всего во влажных условиях.
А если они тебе не понравятся, просто верни их. Nike принимает возвраты по любой причине в течение 60 дней после покупки. Даже после нескольких прогулок, пробежек или походов в дождливую погоду.
3.Водоотталкивающий или водонепроницаемый материал
Что выбрать: водоотталкивающую или водонепроницаемую обувь? Зависит от того, какой уровень защиты тебе нужен.
У водоотталкивающей обуви герметичные швы, которые не пропускают влагу внутрь, и тонкий внутренний слой водоотталкивающего материала, который помогает сохранять ноги сухими. Водонепроницаемые кроссовки Nike с технологией GORE-TEX не пропускают воду.
При легком дожде для защиты от влаги достаточно водоотталкивающих кроссовок. Для влажного климата с обильными осадками выбирай водонепроницаемую обувь, которая надежно защитит тебя от дождя.
4.Другие варианты
Обращай внимание на модели, разработанные специально для защиты от дождя. Например, в наших кроссовках для непогоды используются следующие инновации:
- ACG. Экипировка для любых условий Nike (All Conditions Gear) сочетает практичность для городских улиц и современный дизайн для оптимальной функциональности в любую погоду.
- Free. Технология Nike Free помогает укрепить мышцы стопы, имитируя ее естественные движения и повышая гибкость и чувство баланса.
- React. Пеноматериал Nike React обеспечивает оптимальную упругость и долговечность в сочетании с легкостью и комфортом.
- Shield. Модели линейки Nike Shield защищают от непогоды благодаря водоотталкивающим материалам, усиленному сцеплению и светоотражающим элементам по всей поверхности.
- Zoom. Технология Nike Zoom Air — это плоская и тонкая воздушная подушка, обеспечивающая мгновенную амортизацию для максимальной скорости и мгновенного старта.
5.Найди свой дизайн
Функциональность важна, но есть и другие аспекты. Тебе нужна комфортная обувь, которая будет отлично смотреться на ноге и поможет тебе чувствовать себя уверенно даже в холодную и дождливую погоду. У Nike есть беговые модели с расцветками на любой вкус: приглушенные и яркие, монохромные и разноцветные. Выбирай то, что нравится.
Безопасность во время дождя
Важно хорошо знать маршрут
Даже если ты бегаешь по пересеченной местности, дождь — не повод оставаться дома. Но для обеспечения безопасности важно внести некоторые изменения, особенно в отношении обуви и маршрута.
В дождь поверхность становится скользкой, а видимость ухудшается. Любая каменистая или гладкая поверхность в сырую погоду становится особенно скользкой, что повышает риск получения травмы. Выбирай обувь с надежным сцеплением и поддержкой щиколотки для повышенной стабилизации.
Всегда соблюдай требования к экипировке для трейлраннинга. Эти правила установлены экспертами, которые заботятся о твоей безопасности и стремятся защитить окружающую среду. Не всегда затопления или другие опасности можно заметить вовремя. Если твой обычный маршрут по пересеченной местности закрыт, попробуй проложить маршрут по знакомому шоссе.
В дождливую погоду видимость ухудшается, поэтому придерживайся знакомых маршрутов. Гроза — не лучшее время пробовать новое. Чтобы тебя было хорошо видно другим бегунам и автомобилям, выбирай одежду и обувь для бега со светоотражающими элементами.
Носи одежду для бега, разработанную для дождливой погоды
В экипировке важна не только обувь для бега. Защити себя от непогоды, выбрав одежду, предназначенную для условий повышенной влажности.
Обычно в дождь мы стараемся надеть на себя побольше одежды. Однако дополнительные слои не защищают от влаги. Тебе нужна специальная технологичная одежда. Кроме того, дождь не всегда подразумевает холодную погоду. Чтобы снизить риск перегрева, отдавай предпочтение легким водонепроницаемым моделям.
Одежда Nike для бега под дождем изготовлена из дышащих материалов, которые обеспечивают вентиляцию и защиту от влаги благодаря водонепроницаемым и непродуваемым материалам.
Выбирай носки, которые защищают ноги от влаги и перегрева. Носки Nike с технологией Dri-FIT с продуманным расположением вставок из сетки отводят влагу и усиливают вентиляцию. Носки с особыми вставками в области свода стопы, усиленной пяткой и мыском обеспечивают дополнительную поддержку во влажных условиях и дольше прослужат тебе.
Часто задаваемые вопросы
Безопасно ли бегать во время дождя?
Как чистить обувь после пробежки в сырую погоду?
1. Удали грязь с помощью мягкой ткани и водного раствора мягкого чистящего средства. Лучше всего добавить в теплую воду немного средства для стирки.
2. Сними шнурки и постирай их отдельно в том же растворе.
3. Убери моющий раствор и грязь с помощью полотенца из микрофибры или мягкой тряпки.
4. Высуши кроссовки при комнатной температуре.