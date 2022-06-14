Как найти удобную обувь для узкой стопы

Самый простой способ определить, что у тебя узкие стопы, — надеть обувь и оценить свои ощущения. Например, если ты покупаешь обувь со шнурками, ты можешь заметить, что затягиваешь шнурки так сильно, что боковые части соприкасаются или даже накладываются друг на друга.



Спроси себя, чувствуешь ли ты лишнее пространство по бокам. Затем попробуй пошагать из стороны в сторону и проверь, ощущаешь ли ты устойчивость и фиксацию. Если заметишь, что стопа скользит вбок, то, возможно, она узкая.



Есть более точный способ определить размер обуви. Посети магазин обуви, в котором есть устройство Браннока для измерения ширины и длины стопы. Также можно использовать приложение для смартфона (например, приложение Nike), которое сканирует стопу, сопоставляет структуру и выдает результаты за считанные секунды.



Собирать подробную информацию о структуре стопы особенно полезно, если у тебя узкая пятка. Люди с полностью узкой стопой могут покупать обувь с уменьшенной шириной. Однако тем, у кого узкая пятка, приходится покупать обувь, которая подходит для самого широкого места стопы, а затем регулировать ее по необходимости.



Если у тебя узкая пятка, Институт профилактики здоровых стоп рекомендует адаптировать обувь следующим образом:

Для уменьшения объема в области пятки можно использовать вставки, подкладки или ортопедические приспособления.

Носки с утолщением в области пятки помогут заполнить лишнее пространство.

Подкладка на язычке будет фиксировать стопу в задней части кроссовок.

Если обувь со шнурками, можно использовать дополнительные отверстия, чтобы затянуть обувь ближе к щиколотке. Дополнительные отверстия для шнурков можно сделать самостоятельно, но некоторые модели, например Air Zoom, React Infinity и Nike Pegasus, уже оснащены ими.