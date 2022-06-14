Как найти удобную обувь для узкой стопы

Найди идеальную пару для узкой стопы
Руководство по покупке
Обувь можно адаптировать к особенностям стопы, но для узкой стопы лучше сразу найти оптимальную пару, чтобы снизить риск получения травм и тренироваться еще эффективнее.
Если ты чувствуешь, что стопа скользит в кроссовке из стороны в сторону, то, возможно, у тебя узкие стопы. Найти подходящую обувь бывает непросто. В ширине обуви сложно разобраться, а узкие стопы бывают разных типов.
Например, стопа может быть узкой по всей длине или только в области пятки. От формы стопы зависит тип обуви.
Обувь стандартной ширины можно адаптировать под индивидуальные особенности, но лучше найти оптимальную пару для узкой стопы, чтобы снизить риск получения травм и тренироваться еще эффективнее.
Как найти идеальную обувь для узкой стопы
1.Начни с обуви для узкой стопы
Некоторые модели обуви специально разработаны для узкой стопы. Они на 6 мм уже, чем обычные, и на 13 мм уже, чем широкие, но это зависит от бренда и типа обуви.
Например, кроссовки Nike для узкой стопы обычно на 1 сантиметр уже стандартных моделей. Способ маркировки обуви тоже бывает разным, поэтому подобрать правильный размер непросто.
Например, стандартная ширина женской обуви обычно обозначается как B. Если ты носишь размер 7 и у тебя стопа стандартной ширины, тебе подойдет размер 7B. Но иногда обувь стандартной ширины имеет маркировку 7M.
Для мужских кроссовок стандартной шириной является D, а B подходит для узкой стопы. Если ты носишь мужской размер 10 и у тебя стопа стандартной ширины, тебе подходит размер 10D. В женской обуви D обозначает увеличенную ширину.
Более того, иногда женская обувь предназначена для очень узкой стопы и маркируется как AA, или 2A, вплоть до AAAA, или 4A. Узкую обувь иногда называют плотно прилегающей или «скинни». Если ты не знаешь, какая ширина обуви тебе подойдет, обратись за помощью к продавцу в магазине.
2.Ищи модели с плотной посадкой
Иногда обувь не имеет соответствующей маркировки, но подходит для узкой стопы. То есть обувь может быть с маркировкой B (для женщин) или D (для мужчин), но при этом благодаря своим особенностям она подойдет и для узкой стопы.
Например, кроссовки Nike Flyknit обеспечивают плотную посадку, необходимую для стабилизации и поддержки на всей дистанции. Кроссовки с верхом из материала Flyknit обхватывают ногу, обеспечивая воздухопроницаемость и плотную посадку. Кроме того, эластичный верх выполнен из материала, который обладает достаточно статичными свойствами, чтобы обеспечить структуру и прочность.
Шнурки также позволяют обеспечить плотную посадку даже узкой ноге. Например, нити Nike Flywire надежно фиксируют стопу при затягивании шнурков.
3.Модели для узкой стопы
Для бега, тренировок и спорта тебе могут понадобиться кроссовки, которые естественным образом обеспечивают более плотную посадку.
Например, многие кроссовки Nike Free дополнены внутренним плетением, которое распределяет давление в средней части стопы и обеспечивает комфорт и надежную фиксацию во время резких остановок и быстрых рывков.
Даже если тебе нужна повседневная обувь, можно найти модель, более просторную в передней части, зауженную в области пятки, с высоким сводом или с подметкой, которая сужается в области свода.
4.Мысли шире при выборе обуви
Подумай, какую обувь тебе бы не пришло в голову надеть. Если обычно ты носишь мужскую обувь, примерь женскую.
Стандартная ширина женской стопы равна узкой мужской стопе. Задняя часть женской обуви зачастую также более узкая. Просто прибавь 1,5 размера к обычному размеру мужской обуви, чтобы определить, какой размер женских кроссовок тебе нужен. Например, если ты носишь мужской размер 9, попробуй женский размер 10.5.
А если кроссовки можно адаптировать под себя (например, Nike Air Pegasus и Nike Air Infinity), ты можешь создать пару с индивидуальным стилем.
5.Добавь стельку или носки
Если ты не можешь найти нужную модель для узкой стопы, можно добавить стельку для более надежной посадки. Это правило лучше работает для обуви со шнурками, так как при использовании стельки стопа приподнимется и тебе потребуется дополнительная регулировка.
Выбери стельку, которая обеспечивает необходимый уровень поддержки свода стопы и амортизации. Стелька поможет уменьшить проскальзывание стопы и трение.
Еще один вариант — толстый носок. Носок занимает дополнительное пространство по бокам стопы и предотвращает ее скольжение внутри обуви. Но этот вариант подходит не всем.
Как понять, узкая ли у меня стопа?
Самый простой способ определить, что у тебя узкие стопы, — надеть обувь и оценить свои ощущения. Например, если ты покупаешь обувь со шнурками, ты можешь заметить, что затягиваешь шнурки так сильно, что боковые части соприкасаются или даже накладываются друг на друга.
Спроси себя, чувствуешь ли ты лишнее пространство по бокам. Затем попробуй пошагать из стороны в сторону и проверь, ощущаешь ли ты устойчивость и фиксацию. Если заметишь, что стопа скользит вбок, то, возможно, она узкая.
Есть более точный способ определить размер обуви. Посети магазин обуви, в котором есть устройство Браннока для измерения ширины и длины стопы. Также можно использовать приложение для смартфона (например, приложение Nike), которое сканирует стопу, сопоставляет структуру и выдает результаты за считанные секунды.
Собирать подробную информацию о структуре стопы особенно полезно, если у тебя узкая пятка. Люди с полностью узкой стопой могут покупать обувь с уменьшенной шириной. Однако тем, у кого узкая пятка, приходится покупать обувь, которая подходит для самого широкого места стопы, а затем регулировать ее по необходимости.
Если у тебя узкая пятка, Институт профилактики здоровых стоп рекомендует адаптировать обувь следующим образом:
- Для уменьшения объема в области пятки можно использовать вставки, подкладки или ортопедические приспособления.
- Носки с утолщением в области пятки помогут заполнить лишнее пространство.
- Подкладка на язычке будет фиксировать стопу в задней части кроссовок.
- Если обувь со шнурками, можно использовать дополнительные отверстия, чтобы затянуть обувь ближе к щиколотке. Дополнительные отверстия для шнурков можно сделать самостоятельно, но некоторые модели, например Air Zoom, React Infinity и Nike Pegasus, уже оснащены ими.
Зачем покупать обувь для узкой стопы?
Как показало исследование, опубликованное в июле 2018 года в журнале Journal of Foot and Ankle Research, лишь около трети людей носят обувь, которая им подходит. Неподходящая обувь увеличивает риск проблем со стопой, включая трение, боль и мозоли.
Простые занятия, такие как ходьба, бег или подъем по лестнице, могут стать опасными. Без должной стабилизации и поддержки легче подвернуть лодыжку или споткнуться — особенно во время энергичных действий или занятий спортом с быстрой сменой направления движения.
Поиск обуви для узкой стопы может занять больше времени, но результат того стоит. Не пожалей времени на измерение своей стопы, а затем примерь несколько пар и выбери лучшую. И если посадка не подходит, верни обувь ( да, даже после того, как поносишь их).