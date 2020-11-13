Насколько долгими должны быть тренировки?

Почему тип упражнения имеет значение

Если речь идет о кардиотренировках, короткие упражнения, скорее всего, не смогут заменить полноценную тренировку. Исследования показывают, что организму необходимо поддерживать сердечно-сосудистую нагрузку для развития аэробной физической формы, и даже трех 10-минутных подходов в течение дня не будет достаточно. «Если периоды восстановления очень долгие, частота сердечных сокращений резко увеличивается, но и снижается относительно быстро», — говорит возглавляющий это исследование Мартин Гибала, доктор наук, профессор Университета Макмастера в Онтарио. «Поэтому такие тренировки не принесут много пользы».



Несмотря на то что короткие физические упражнения неэффективны для сердечно-сосудистой системы, исследования показывают, что «тренировочные перекусы» могут укрепить мышцы, а также улучшить здоровье в долгосрочной перспективе. Исследователи в Новой Зеландии обнаружили, что шесть подходов по одной минуте перед едой помогают эффективнее контролировать уровень сахара в крови, чем тренировка в течение 30 минут. Это может быть связано с тем, что непродолжительные интенсивные нагрузки лучше регулируют чувствительность к инсулину.



Исследование, проведенное в Университете Миссисипи, показало, что интенсивные тренировки с малым количеством повторов, возможно, всего одним, могут сделать тебя сильнее, равно как и четыре подхода по 8 или 12 повторов, потому что в результате мышцы получают разную, но равномерную нагрузку. Если у тебя под рукой есть инвентарь, выполни короткий сет упражнений, когда у тебя мало времени или ты чувствуешь прилив сил (только не забудь сначала разогреться).



«Когда речь идет об упражнениях с сопротивлением, подобные «перекусы» могут принести такую же пользу, как и полноценные тренировки», — говорит Мартин, который использовал этот метод для поддержания формы, когда не имел возможности ходить в спортзал. Если общий объем нагрузок одинаковый, то, вероятно, твое тело не видит разницы между интенсивной непрерывной физической нагрузкой и тренировкой, разделенной на несколько подходов, выполняемых в течение дня.