В основе дизайна: Cosmic Unity

Сокращение отходов

Менеджер линейки товаров Cosmic Unity Беннет Шоу — большой поклонник баскетбола, но он не знаком со всеми особенностями движения Nike Move to Zero. В процессе разработки обуви он начал проводить параллели между любимой игрой и миссией Nike. Главная идея которых — каждый год дает возможность совершенствоваться. «Со временем мы хотим добиться еще большего, — объясняет Беннет. — Мы намерены использовать на 5% больше переработанного материала. В Cosmic Unity использовано уже 25% таких материалов по весу». Чтобы достичь заветной цифры в 25%, дизайнеры использовали уникальную комбинацию частично переработанных компонентов и новых материалов, созданных экологичным способом. К примеру, подошва Crater Foam состоит примерно из 10% резины Nike Grind в сочетании с новым материалом. Обувь также дополнена многослойной системой нитей, которая на 99% состоит из переработанного материала, стелькой из переработанного полиэстера и обсоюзкой из смеси переработанного полиуретана и полиэстера. Также команда тщательно проработала визуальный аспект обуви, создав динамичный и футуристичный образ.