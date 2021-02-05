Узнай, как баскетбольные кроссовки, содержащие не менее 25% переработанных материалов по весу, стали следующим шагом Nike на пути к будущему без отходов.
В основе дизайна: Cosmic Unity
Главное — не совершенство, а прогресс! В баскетболе важно постоянное развитие игрока, даже если на это уходит время. Cosmic Unity — следующий шаг на пути к безотходному будущему. Эта обувь как минимум на 25% по весу состоит из переработанных материалов. Кажется, что это немного, но с каждым годом наши дизайнеры находят всё более экологичные решения. Узнай историю того, как переработка материалов помогла нам сделать еще один шаг вперед в рамках Move to Zero — движения Nike к безотходному производству с нулевым углеродным следом.
Бесценные отходы
Первым важным шагом на пути к созданию Cosmic Unity стали кроссовки Nike Zoom BB II Low “Trash Talk” 2008 года. Низкопрофильный силуэт был первым наглядным примером того, что Nike может создавать обувь из переработанных материалов, при этом сохраняя ее функциональность. Cosmic Unity смело выводит эту идею на новый уровень. Наша команда руководствовалась принципом экологичности на каждом этапе создания обуви — от создания дизайнерами цифровых набросков вместо бумажных до сокращения количества образцов, которые поступают команде разработчиков с фабрики.
Сокращение отходов
Менеджер линейки товаров Cosmic Unity Беннет Шоу — большой поклонник баскетбола, но он не знаком со всеми особенностями движения Nike Move to Zero. В процессе разработки обуви он начал проводить параллели между любимой игрой и миссией Nike. Главная идея которых — каждый год дает возможность совершенствоваться. «Со временем мы хотим добиться еще большего, — объясняет Беннет. — Мы намерены использовать на 5% больше переработанного материала. В Cosmic Unity использовано уже 25% таких материалов по весу». Чтобы достичь заветной цифры в 25%, дизайнеры использовали уникальную комбинацию частично переработанных компонентов и новых материалов, созданных экологичным способом. К примеру, подошва Crater Foam состоит примерно из 10% резины Nike Grind в сочетании с новым материалом. Обувь также дополнена многослойной системой нитей, которая на 99% состоит из переработанного материала, стелькой из переработанного полиэстера и обсоюзкой из смеси переработанного полиуретана и полиэстера. Также команда тщательно проработала визуальный аспект обуви, создав динамичный и футуристичный образ.
Проверены профессионалами
Самый ценный игрок женской команды НБА Эйжа Уилсон стала одной из первых профессиональных баскетболисток, испытавших Cosmic Unity в деле. Обувь с подушкой Zoom Air во всю длину со штробельным креплением, частично состоящей из переработанного материала TPU, создана для полной свободы движений. Игроки с такой точной техникой движений, как у Эйжи, по достоинству оценят подушку Zoom Air, однако сама обувь станет отличным выбором для каждого. «Меня приятно поразило, насколько она легкая. Думаю, она подойдет любому игроку, вне зависимости от позиции, — говорит Эйжа. — Я чувствую, что Comsic Unity адаптируются ко всем моим шагам и движениям, а это очень важно. Обувь должна оказывать оптимальную поддержку, позволяя двигаться и чувствовать себя еще быстрее».