Образ мышления

Как сосредоточиться на моменте

От Райана Флаэрти

Как сосредоточиться на моменте

Сила настоящего момента, которая позволяет сосредоточиться

Все нервничают перед важным событием. Даже профессионалы. Это нормально, это естественно, и... это можно держать под контролем. В этой статье Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке, делится советами о том, как справиться с волнением и вернуться в настоящий момент.

Возможно, тебе не приходило в голову, что профессиональные атлеты могут сильно переживать перед состязаниями и что это сказывается на их результатах. Такое происходит со многими атлетами, с которыми я работаю. И перед важной встречей, и перед забегом на 10 км можно легко утонуть в мыслях о результате. Чтобы атлеты не забегали далеко вперед, я помогаю им сохранять спокойствие и оставаться в настоящем моменте с помощью мантры «сосредоточься на настоящем моменте».

«Лучший способ настроиться на успех — сосредоточиться на настоящем моменте: прямо здесь и прямо сейчас».

Райан Флаэрти, старший директор отдела Nike по спортивной подготовке

Я выполняю с атлетами, испытывающими стресс перед выступлением, одно упражнение, которое связано с национальным гимном. Во время его исполнения я прошу атлетов выбрать какой-нибудь объект, на котором нужно сконцентрировать свое внимание (например, полосы на форме судьи). Также полезно сконцентрироваться на своем теле и понять, где ты чувствуешь напряжение, ощутить, как ноги стоят на земле. Такие стратегии позволяют остаться в текущем моменте.

В конце концов, все сделанное уже в прошлом, которое невозможно изменить. Будущее неизвестно. Таким образом, лучший способ настроиться на успех — сосредоточить свои мысли на настоящем моменте: прямо здесь и прямо сейчас.

Поэтому в следующий раз, когда начнешь воспоминать ошибки прошлого или беспокоиться о будущем, просто возьми паузу. Сделай глубокий вдох и постарайся сосредоточить свои мысли на настоящем моменте.

Как сосредоточиться на моменте

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Как сосредоточиться на моменте

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