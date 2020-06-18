Как сосредоточиться на моменте

От Райана Флаэрти
Сила настоящего момента, которая позволяет сосредоточиться
Все нервничают перед важным событием. Даже профессионалы. Это нормально, это естественно, и... это можно держать под контролем. В этой статье Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке, делится советами о том, как справиться с волнением и вернуться в настоящий момент.
Возможно, тебе не приходило в голову, что профессиональные атлеты могут сильно переживать перед состязаниями и что это сказывается на их результатах. Такое происходит со многими атлетами, с которыми я работаю. И перед важной встречей, и перед забегом на 10 км можно легко утонуть в мыслях о результате. Чтобы атлеты не забегали далеко вперед, я помогаю им сохранять спокойствие и оставаться в настоящем моменте с помощью мантры «сосредоточься на настоящем моменте».
«Лучший способ настроиться на успех — сосредоточиться на настоящем моменте: прямо здесь и прямо сейчас».
Райан Флаэрти, старший директор отдела Nike по спортивной подготовке
Я выполняю с атлетами, испытывающими стресс перед выступлением, одно упражнение, которое связано с национальным гимном. Во время его исполнения я прошу атлетов выбрать какой-нибудь объект, на котором нужно сконцентрировать свое внимание (например, полосы на форме судьи). Также полезно сконцентрироваться на своем теле и понять, где ты чувствуешь напряжение, ощутить, как ноги стоят на земле. Такие стратегии позволяют остаться в текущем моменте.
В конце концов, все сделанное уже в прошлом, которое невозможно изменить. Будущее неизвестно. Таким образом, лучший способ настроиться на успех — сосредоточить свои мысли на настоящем моменте: прямо здесь и прямо сейчас.
Поэтому в следующий раз, когда начнешь воспоминать ошибки прошлого или беспокоиться о будущем, просто возьми паузу. Сделай глубокий вдох и постарайся сосредоточить свои мысли на настоящем моменте.