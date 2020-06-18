Как сосредоточиться на моменте

Сила настоящего момента, которая позволяет сосредоточиться

Все нервничают перед важным событием. Даже профессионалы. Это нормально, это естественно, и... это можно держать под контролем. В этой статье Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке, делится советами о том, как справиться с волнением и вернуться в настоящий момент.



Возможно, тебе не приходило в голову, что профессиональные атлеты могут сильно переживать перед состязаниями и что это сказывается на их результатах. Такое происходит со многими атлетами, с которыми я работаю. И перед важной встречей, и перед забегом на 10 км можно легко утонуть в мыслях о результате. Чтобы атлеты не забегали далеко вперед, я помогаю им сохранять спокойствие и оставаться в настоящем моменте с помощью мантры «сосредоточься на настоящем моменте».