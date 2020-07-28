Рецепт с пользой для сердца: запеченный лосось и киноа

От Nike Training
Приготовь этот рецепт из продуктов, полезных для сердца, чтобы подкрепиться и восстановиться после тренировок.
Вкусный и питательный боул с лососем и киноа — это простое в приготовлении блюдо, которое зарядит тебя энергией.
Существует множество морских рыб, но лосось наиболее полезен для атлетов. Он не только содержит достаточное количество белка для наращивания и восстановления мышц, но и является одним из самых богатых натуральных источников кислот омега-3, которые полезны для сердца. Боул с жирной рыбой, свежими овощами и пророщенным киноа — это отличный способ зарядиться энергией на несколько часов до тренировки или сразу же после тренировки. Кроме того, благодаря нескольким хитростям можно приготовить боул всего за 30 минут.
Поговорим немного об ингредиентах (и почему они придутся тебе по душе)
Полезные советы по приготовлению
Хочешь разнообразить рецепт? Вот несколько идей о том, как это сделать.
Как приготовить боул с запеченным лососем и злаками
Порции: 1
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 25 минут
Общее время: 35 минут
Ингредиенты
Для лосося:
110–170 г филе лосося
Морская соль и перец
1 нарезанный ломтиками лайм
Для салата со злаками:
14 г кокосового масла
370 г вареного пророщенного киноа
110 г нарезанного стручкового гороха
85 г нарезанной стручковой фасоли
2 пера нарезанного зеленого лука
50 г помидоров черри, разрезанных пополам
30 г обжаренных и нарезанных грецких орехов
½ нарезанного ломтиками авокадо
2 г хлопьев красного перца
Сок 1 лайма
Способ приготовления
Для лосося:
Для салата со злаками: