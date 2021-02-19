Поваренная книга атлета: русский соус для сэндвич-рапа от Татьяны Макфадден

Способ приготовления

Предварительно нагрей духовку до 190 градусов. В миске среднего размера смешай жидкие аминокислоты с чашкой воды. Положи в эту смесь тофу и отсавь мариноваться на 20 минут.

В большой миске смешай батат с оливковым маслом и приправь солью и перцем. Разложи кусочки на противне, покрытом бумагой для запекания, и поставь в духовку на 30 минут.

В небольшой миске взбей тахини, мед, хрен, острую горчицу, сушеный чеснок, цедру лимона, лимонный сок и 1 столовую ложку воды, пока смесь не станет однородной и кремообразной. Смесь должна быть жидкой (при необходимости добавь еще немного воды).

Разогрей растительное масло на сковороде на среднем огне, добавь маринованный тофу и жарь около 5 минут с каждой стороны. Тофу должен полностью покрыться румяной корочкой.

Когда батат будет готов, возьми лепешку. Положи в нее листовую зелень, капусту, огурцы, тофу и батат и сбрызни заправкой из тахини и хрена. Сверни ролл, как буррито: сначала подогни правую и левую части лепешки, затем подверни нижнюю часть и плотно закрути. Или просто сложи лепешку пополам, как большой тако.