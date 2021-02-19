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      Поваренная книга атлета: лепешка по-русски для Татьяны Макфадден

      Простое блюдо от шеф-повара Кии Деймон возвращает звезду легкой атлетики США, родившуюся в Санкт-Петербурге, на родину за считаные секунды.

      «Поваренная книга атлета» — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся кулинарными секретами.

      Татьяна Макфадден никогда не замедляется: ни на треке, ни за его пределами. Она вела битву за право параатлетов соревноваться, когда ей было всего пятнадцать. Она выигрывала марафоны — каждый год на протяжении пяти лет подряд. А еще у нее столько золотых медалей Паралимпийских соревнований, что ей точно приходилось платить за перевес багажа. Короче говоря, на готовку времени остается мало. Когда она рассказала шеф-повару Кии Деймон о своей гастрономической ностальгии по России, Киа поняла, что нужно придумать что-то быстрое и несложное. В этом эпизоде «Поваренной книги атлета» Киа готовит интересное блюдо: достаточно русское, чтобы напомнить Татьяне о родине, и достаточно простое, чтобы у атлетки хватило времени рассказать о своей жизни. А значит, мы услышим о супе из мороженого, встретимся с не менее спортивной сестрой Татьяны и узнаем, как подростки могут изменить мир (да-да). Смотри видео выше, читай рецепт ниже и приступай к готовке.

      Поваренная книга атлета: русский соус для сэндвич-рапа от Татьяны Макфадден

      Ингредиенты на четыре порции роллов по-русски

      • 1 чашка жидких аминокислот
      • 1455 г нарезанного кубиками тофу
      • 2 батата, нарезанных мелкими кубиками
      • ½ чашки оливкового масла
      • Поваренная соль
      • Свежемолотый черный перец
      • ¼ чашки тахини
      • 2 ст. л. меда
      • 1½ ч. л. столового хрена
      • 1 ч. л. острой горчицы
      • ½ ч. л. сушеного молотого чеснока
      • 1 ст. л. лимонной цедры
      • 2 ч. л. лимонного сока
      • 3 ст. л. растительного масла
      • 4 безглютеновые лепешки
      • 2 чашки листового салата
      • 1 чашка тонко нарезанной капусты
      • ½ чашки тонко нарезанного огурца

      Посуда и приборы

      • Острый нож
      • Разделочная доска
      • Миски для смешивания ингредиентов
      • Противень
      • Бумага для запекания
      • Венчик
      • Сотейник

      Способ приготовления

      Предварительно нагрей духовку до 190 градусов. В миске среднего размера смешай жидкие аминокислоты с чашкой воды. Положи в эту смесь тофу и отсавь мариноваться на 20 минут.

      В большой миске смешай батат с оливковым маслом и приправь солью и перцем. Разложи кусочки на противне, покрытом бумагой для запекания, и поставь в духовку на 30 минут.

      В небольшой миске взбей тахини, мед, хрен, острую горчицу, сушеный чеснок, цедру лимона, лимонный сок и 1 столовую ложку воды, пока смесь не станет однородной и кремообразной. Смесь должна быть жидкой (при необходимости добавь еще немного воды).

      Разогрей растительное масло на сковороде на среднем огне, добавь маринованный тофу и жарь около 5 минут с каждой стороны. Тофу должен полностью покрыться румяной корочкой.

      Когда батат будет готов, возьми лепешку. Положи в нее листовую зелень, капусту, огурцы, тофу и батат и сбрызни заправкой из тахини и хрена. Сверни ролл, как буррито: сначала подогни правую и левую части лепешки, затем подверни нижнюю часть и плотно закрути. Или просто сложи лепешку пополам, как большой тако.

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