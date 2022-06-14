Поваренная книга атлета: пицца с баклажанами от Колин Квигли

Предварительно разогрей духовку до 500 градусов. Нарежь баклажан кружочками или дольками толщиной 0,5 см. Посыпь кусочки баклажана солью и выложи их на решетку, снизу поставив противень, или переложи кусочки баклажана несколькими слоями бумажных полотенец, чтобы убрать лишнюю влагу. Тем временем в крупной сковороде разогрей 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне, затем добавь капусту кале и обжаривай ее со всех сторон, переворачивая щипцами на протяжении 4 минут. Приправь солью и перцем. Отложи капусту в сторону.



Равномерно распредели баклажаны по противню, сбрызни их оливковым маслом и обжаривай 5–6 минут, периодически переворачивая. Тем временем посыпь чистую поверхность мукой. Раскатай тесто для пиццы, а потом скалкой и руками придай тесту форму круга диаметром 30 сантиметров. Сбрызни сковороду оливковым маслом, аккуратно переложи в нее тесто и снова сбрызни оливковым маслом.



Достань баклажаны из духовки. Выложи рикотту на тесто для пиццы. Убавь температуру до 450 градусов. Сверху теста для пиццы выложи баклажаны и капусту кале, затем приправь их солью и перцем. На крупной терке или ломтерезке нарежь чеснок, чтобы получились тонкие ломтики. Посыпь тесто для пиццы сыром азиаго.



Выпекай пиццу в течение 12 минут. Сверху выложи нарезанный чеснок и разбитые яйца. Затем выпекай еще 3 минуты или до готовности. В небольшой кастрюле взбей бальзамический уксус и коричневый сахар, нагрей на среднем огне до тех пор, пока смесь не загустеет. Вынь пиццу из духовки, сбрызни ее ложкой бальзамической смеси, посыпь пищевыми дрожжами, посоли и поперчи.