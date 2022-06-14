Поваренная книга атлета: пицца с баклажанами от Колин Квигли

Поваренная книга атлета: Колин Квигли готовит победу
Советы
Звезда сборной США хочет научиться готовить новую пиццу на виртуальной кухне шеф-повара Кии Деймон. Получит ли она титул «шеф Колин»?
«Поваренная книга атлета» — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся кулинарными секретами.
Чемпионка по бегу с препятствиями Колин Квигли любит задачи посложнее. Во-первых, она выбрала, возможно, самое сложное соревнование по легкой атлетике, совмещающее обычный бег, бег с барьерами и преодоление ям с водой. Какая ее новая задача? Она проверит свои навыки приготовления пиццы вместе с шеф-поваром Кией Деймон в рубрике «Поваренная книга атлета». За растягиванием теста, разбиванием яиц и пересмотром мнения о баклажанах девушки обсуждают детство Колин, важность совместных приемов пищи в сборной США и один из признаков взросления, о котором никто не говорит. Посмотри этот эпизод, ознакомься с рецептом ниже и приступай к готовке.
Натуральные ингредиенты
для пиццы на двоих
- Длинный тонкий баклажан — 1 штука
- Поваренная соль
- Оливковое масло — ½ чашки
- Капуста кале — 1 пучок, удалить стебли, крупно нарезать листья капусты
- Свежемолотый черный перец
- Мука общего назначения — ¼ чашки
- Предварительно приготовленное тесто для пиццы — 225 г
- Свежий сыр рикотта — 115–225 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Натертый сыр азиаго — 1½ чашки
- 3 крупных яйца
- Бальзамический уксус — 2 чашки
- Коричневый сахар — ½ чашки
- Пищевые дрожжи
Посуда и приборы
- Большой нож
- Разделочная доска
- Крупная сковорода
- Кухонные щипцы
- Противень
- Скалка
- Форма для пиццы
- Терка
- Маленькая кастрюля
- Венчик
Способ приготовления
Предварительно разогрей духовку до 500 градусов. Нарежь баклажан кружочками или дольками толщиной 0,5 см. Посыпь кусочки баклажана солью и выложи их на решетку, снизу поставив противень, или переложи кусочки баклажана несколькими слоями бумажных полотенец, чтобы убрать лишнюю влагу. Тем временем в крупной сковороде разогрей 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне, затем добавь капусту кале и обжаривай ее со всех сторон, переворачивая щипцами на протяжении 4 минут. Приправь солью и перцем. Отложи капусту в сторону.
Равномерно распредели баклажаны по противню, сбрызни их оливковым маслом и обжаривай 5–6 минут, периодически переворачивая. Тем временем посыпь чистую поверхность мукой. Раскатай тесто для пиццы, а потом скалкой и руками придай тесту форму круга диаметром 30 сантиметров. Сбрызни сковороду оливковым маслом, аккуратно переложи в нее тесто и снова сбрызни оливковым маслом.
Достань баклажаны из духовки. Выложи рикотту на тесто для пиццы. Убавь температуру до 450 градусов. Сверху теста для пиццы выложи баклажаны и капусту кале, затем приправь их солью и перцем. На крупной терке или ломтерезке нарежь чеснок, чтобы получились тонкие ломтики. Посыпь тесто для пиццы сыром азиаго.
Выпекай пиццу в течение 12 минут. Сверху выложи нарезанный чеснок и разбитые яйца. Затем выпекай еще 3 минуты или до готовности. В небольшой кастрюле взбей бальзамический уксус и коричневый сахар, нагрей на среднем огне до тех пор, пока смесь не загустеет. Вынь пиццу из духовки, сбрызни ее ложкой бальзамической смеси, посыпь пищевыми дрожжами, посоли и поперчи.
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