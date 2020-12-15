Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста

Профессиональный толкатель ядра, атлет с непереносимостью некоторых продуктов питания «вновь обретает силу» с помощью беззерновой каши от Кии Деймон.
Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.
Как и для многих из нас, 2020 год выдался непростым для профессионального толкателя ядра Даррелла Хилла. Вот лишь краткий список. Поездка на Олимпийские игры не состоялась. Ежедневно ему приходится бороться за равенство. Кроме того, он столкнулся с проблемой непереносимости некоторых продуктов питания. Для кулинара-любителя с собственным шоу на YouTube это было слишком. К счастью, звездный шеф-повар из Бруклина Киа Деймон хорошо знает, что он сейчас чувствует (кроме того, что касается Олимпийских игр). В этом эпизоде «Поваренной книги атлета» ставшие друзьями Даррелл и Киа приготовят пюре из цветной капусты, которое успокоит их желудки, пока они напрягают ум, обсуждая серьезные вопросы. Посмотри видеоролик по ссылке выше, прочитай рецепт ниже и приступай к готовке.
Ингредиенты на четыре порции
Посуда и приборы
Способ приготовления
В большой миске взбей агаву, куркуму, кайенский перец, четверть чашки рапсового масла, соль и перец. Добавь куриные бедра и оставь мариноваться.
На большой сковороде потуши цветную капусту на среднем или большом огне, пока она не станет мягкой. В большой кастрюле растопи масло гхи на среднем огне. Обжарь до появления аромата имбирь, чеснок и лук-шалот. Приправь щепоткой соли. Добавь размятую цветную капусту и потуши еще 5 минут. Добавь 4 чашки воды и чайный пакетик, доведи до легкого кипения. Через 5 минут извлеки чайный пакетик и приправь смесь с цветной капустой несколькими каплями рыбного соуса и черным перцем.
Отдельно разогрей пару столовых ложек рапсового масла на сковороде-гриль на среднем или большом огне. Выложи на сковороду курицу и обжарь до готовности с каждой стороны (примерно 12 минут или проверь термометром для мяса, в самой толстой части должно быть 165 градусов). Отложи в сторону.
Потуши грибы в нескольких столовых ложках рапсового масла до мягкости. Приправь солью.
Добавь в смесь с цветной капустой ксантановую камедь и взбивай до тех пор, пока смесь не загустеет. Добавь приправы о вкусу. Раздели блюдо на две миски и выложи сверху нарезанную ломтиками курицу, грибы, масло чили, кинзу и зеленый лук.
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