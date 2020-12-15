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      Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста

      Профессиональный толкатель ядра, атлет с непереносимостью некоторых продуктов питания «вновь обретает силу» с помощью беззерновой каши от Кии Деймон.

      Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.

      Как и для многих из нас, 2020 год выдался непростым для профессионального толкателя ядра Даррелла Хилла. Вот лишь краткий список. Поездка на Олимпийские игры не состоялась. Ежедневно ему приходится бороться за равенство. Кроме того, он столкнулся с проблемой непереносимости некоторых продуктов питания. Для кулинара-любителя с собственным шоу на YouTube это было слишком. К счастью, звездный шеф-повар из Бруклина Киа Деймон хорошо знает, что он сейчас чувствует (кроме того, что касается Олимпийских игр). В этом эпизоде «Поваренной книги атлета» ставшие друзьями Даррелл и Киа приготовят пюре из цветной капусты, которое успокоит их желудки, пока они напрягают ум, обсуждая серьезные вопросы. Посмотри видеоролик по ссылке выше, прочитай рецепт ниже и приступай к готовке.

      Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста

      Ингредиенты на четыре порции

      • 3 ст. л. агавы
      • 1,5 ч. л. молотой куркумы
      • ¾ ч. л. кайенского перца
      • ½ чашки рапсового масла, разделить на несколько частей
      • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
      • 4 куриных бедра без кожи и костей
      • 1 кочан цветной капусты, разделить на соцветия
      • 2 ст. л. масла гхи
      • Кусочек корня имбиря толщиной примерно 1,5 см, очистить от кожицы и нарезать соломкой
      • 4 зубчика чеснока, порубить
      • 2 шт. лука-шалота, нарезать кубиками
      • Рыбный соус по вкусу
      • 1 пакетик зеленого чая, лучше всего ходзича
      • 113 г свежих грибов майтаке, нарезать ломтиками
      • 1 ч. л. ксантановой камеди
      • Масло чили по вкусу
      • Кинза для подачи, мелко порубить
      • Зеленый лук для подачи, мелко порубить по диагонали

      Посуда и приборы

      • Терка с четырьмя сторонами
      • Большая миска
      • Большая сковорода для пассеровки
      • Большая ложка
      • Большая кастрюля
      • Сковорода-гриль
      • Щипцы
      • Большой нож
      • Разделочная доска

      Способ приготовления

      В большой миске взбей агаву, куркуму, кайенский перец, четверть чашки рапсового масла, соль и перец. Добавь куриные бедра и оставь мариноваться.

      На большой сковороде потуши цветную капусту на среднем или большом огне, пока она не станет мягкой. В большой кастрюле растопи масло гхи на среднем огне. Обжарь до появления аромата имбирь, чеснок и лук-шалот. Приправь щепоткой соли. Добавь размятую цветную капусту и потуши еще 5 минут. Добавь 4 чашки воды и чайный пакетик, доведи до легкого кипения. Через 5 минут извлеки чайный пакетик и приправь смесь с цветной капустой несколькими каплями рыбного соуса и черным перцем.

      Отдельно разогрей пару столовых ложек рапсового масла на сковороде-гриль на среднем или большом огне. Выложи на сковороду курицу и обжарь до готовности с каждой стороны (примерно 12 минут или проверь термометром для мяса, в самой толстой части должно быть 165 градусов). Отложи в сторону.

      Потуши грибы в нескольких столовых ложках рапсового масла до мягкости. Приправь солью.

      Добавь в смесь с цветной капустой ксантановую камедь и взбивай до тех пор, пока смесь не загустеет. Добавь приправы о вкусу. Раздели блюдо на две миски и выложи сверху нарезанную ломтиками курицу, грибы, масло чили, кинзу и зеленый лук.

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