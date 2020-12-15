Поваренная книга атлета: Даррелл Хилл и цветная капуста

Способ приготовления

В большой миске взбей агаву, куркуму, кайенский перец, четверть чашки рапсового масла, соль и перец. Добавь куриные бедра и оставь мариноваться.



На большой сковороде потуши цветную капусту на среднем или большом огне, пока она не станет мягкой. В большой кастрюле растопи масло гхи на среднем огне. Обжарь до появления аромата имбирь, чеснок и лук-шалот. Приправь щепоткой соли. Добавь размятую цветную капусту и потуши еще 5 минут. Добавь 4 чашки воды и чайный пакетик, доведи до легкого кипения. Через 5 минут извлеки чайный пакетик и приправь смесь с цветной капустой несколькими каплями рыбного соуса и черным перцем.



Отдельно разогрей пару столовых ложек рапсового масла на сковороде-гриль на среднем или большом огне. Выложи на сковороду курицу и обжарь до готовности с каждой стороны (примерно 12 минут или проверь термометром для мяса, в самой толстой части должно быть 165 градусов). Отложи в сторону.



Потуши грибы в нескольких столовых ложках рапсового масла до мягкости. Приправь солью.



Добавь в смесь с цветной капустой ксантановую камедь и взбивай до тех пор, пока смесь не загустеет. Добавь приправы о вкусу. Раздели блюдо на две миски и выложи сверху нарезанную ломтиками курицу, грибы, масло чили, кинзу и зеленый лук.