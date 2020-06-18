От Nike Training
Отслеживай свой день, чтобы понять, достаточно ли ты спишь
Есть веская причина, по которой люди всегда говорят, что восемь часов сна — это оптимальное количество: этот факт подтверждают исследования. «Однако некоторым людям необходимо 9–10 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо. Если ты упорно тренируешься, тебе нужно спать немного дольше обычного. К сожалению, большинство людей спит не более 6–6,5 часов», — говорит Шона Халсон, эксперт по восстановлению и доцент в школе поведенческих и медицинских наук Австралийского католического университета.
Лучший способ узнать, сколько часов сна тебе нужно, — записать время, когда ты просыпаешься и ложишься спать, чтобы рассчитать, сколько часов ты обычно тратишь на сон. Часы и другие отслеживающие устройства для контроля сна могут быть ненадежными и, как правило, преувеличивают потраченное на сон время. «Как только ты поймешь, сколько времени в среднем тратишь на сон, начни следить за тем, как ты себя чувствуешь днем, — говорит Шона. — Как ты чувствуешь себя, когда просыпаешься? Нужен ли тебе кофе, чтобы начать день?»
«Начинаешь ли ты дремать, когда вечером смотришь телевизор на диване? Если это так, попробуй каждую ночь увеличивать время сна на полчаса и продолжай до тех пор, пока это не подействует».
Шона Халсон
Если ты хорошо чувствуешь себя утром, это отличный показатель того, что ты высыпаешься, но не менее важно, как ты чувствуешь себя днем и вечером. «Когда ты останавливаешься перед светофором по дороге домой, часто ли ты отключаешься от происходящего и чувствуешь, что засыпаешь? Начинаешь ли ты дремать, когда вечером смотришь телевизор на диване? Если это так, попробуй каждую ночь увеличивать время сна на полчаса и продолжай до тех пор, пока это не подействует», — говорит Шона.
Если ты ощущаешь бодрость на протяжении всего дня, значит ты спишь достаточно.
Преврати это в привычку: мы призываем тебя начать следить за своим сном, чтобы определить точку отсчета. Положи блокнот рядом с кроватью и отслеживай время сна в течение недели. После пробуждения запиши время и сколько тебе удалось поспать. Записывай, чувствуешь ли ты усталость, и если да, то в какое время. Каждый раз, когда ты заполняешь журнал сна, мысленно хвали себя («Я молодец!»). Через неделю ты сможешь проанализировать данные и воспользоваться советом Шоны Халсон, чтобы отрегулировать продолжительность сна: увеличивать время сна на 30 минут до тех пор, пока не перестанешь чувствовать усталость в течение дня.