Достаточно ли ты спишь?

Есть веская причина, по которой люди всегда говорят, что восемь часов сна — это оптимальное количество: этот факт подтверждают исследования. «Однако некоторым людям необходимо 9–10 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо. Если ты упорно тренируешься, тебе нужно спать немного дольше обычного. К сожалению, большинство людей спит не более 6–6,5 часов», — говорит Шона Халсон, эксперт по восстановлению и доцент в школе поведенческих и медицинских наук Австралийского католического университета.

Лучший способ узнать, сколько часов сна тебе нужно, — записать время, когда ты просыпаешься и ложишься спать, чтобы рассчитать, сколько часов ты обычно тратишь на сон. Часы и другие отслеживающие устройства для контроля сна могут быть ненадежными и, как правило, преувеличивают потраченное на сон время. «Как только ты поймешь, сколько времени в среднем тратишь на сон, начни следить за тем, как ты себя чувствуешь днем, — говорит Шона. — Как ты чувствуешь себя, когда просыпаешься? Нужен ли тебе кофе, чтобы начать день?»