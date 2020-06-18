Как научиться выражать благодарность

Человеку свойственно постоянно сравнивать себя с другими. Кроме того, общество учит нас всегда хотеть большего. Эти мысли могут убить чувство благодарности. Они не дают нам испытывать благодарность за то, что нам дано, и не дают осознать прелесть текущего момента.



В действительности, самые важные вещи даются нам бесплатно. Если ты начинаешь испытывать огорчение, разочарование или злость, как будто тебе не за что быть благодарным, сделай вдох. Один глубокий, сознательный и осознанный вдох. Всего один вдох может помочь забыть о негативе и почувствовать признательность.



Чтобы выработать постоянное чувство благодарности, запиши три вещи, которые заставляют тебя испытывать его каждый день. Они не должны иметь большое значение! Это может быть тренировка, вкусное блюдо или приятная прогулка с близким человеком. Такое небольшое ежедневное действие может иметь невероятный эффект. Исследования показали, что люди, которые записывают три вещи, за которые они испытывают благодарность каждый день, чувствуют себя значительно лучше.



Если подумать, результат исследования вполне логичен. Когда ты находишься в состоянии благодарности, тебя сложно расстроить. Попробуй завести дневник благодарности, чтобы сосредоточить свое внимание на том, что у тебя есть, а не на том, чего у тебя нет, и ты увидишь, как быстро ты находишь новые поводы сказать «спасибо».