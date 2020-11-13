В основе дизайна: ACG Smith Rock

Снег не позволил нам выбраться из дома, и мы последовали давней традиции зимнего дня: развести огонь и отдохнуть. Мы собрались вокруг бара с горячими напитками и стали делиться своими идеями и наблюдениями за день. Сравнивая записи о том, как наша экипировка работала как в дороге, так и в ненастную погоду, мы обогатились новыми идеями в отношении функциональности ACG и обсудили способы ее повышения в следующем сезоне. Поговорив о дизайне, мы отправились в зону отдыха гостиницы и нашли там книжную полку, на которой было всё: от бульварных романов до старых путеводителей по заповедным местам. Отрезанные от внешнего мира, мы по очереди читали друг другу, наугад выбирая книги с полки. Для некоторых это была первая поездка с ACG, а другие ездили так уже не первый год. Иметь возможность отключиться от суеты, общаться и немного повеселиться со всей командой дизайнеров в некотором смысле так же важно, как обмениваться впечатлениями о продукции, ее технических характеристиках и функциях. Это помогло создать ощущение связанности и сплоченности всех членов группы.