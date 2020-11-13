В основе дизайна: ACG Smith Rock

В основе дизайна: Смит-Рок
Возможно, все было бы иначе, если бы мы знали, что снег усилится настолько, что губернатор объявит чрезвычайное положение из-за более полуметра мокрого февральского снега, выпавшего в Орегоне в пустыне Хай-Дезерт. Но это суть дикой природы. Ее не обуздать.
Когда мы отправились в Смит-Рок в поисках вдохновения, непрерывно шел снег. Мы были полны решимости выбраться из ярко освещенного офиса, вдохнуть свежего воздуха и промокнуть с ног до головы, чтобы вдохновиться на создание коллекции для следующего сезона ACG. Летом предыдущего года от лесных пожаров пострадал невысокий перевал от Марион-Форкс через Блэк-Бьют и Систерз к Смит-Року. Поэтому в феврале, добраться туда можно было только через Маунт-Худ, самую высокую гору в Орегоне.
Не падая духом, в то промозглое утро мы вдевятером — дизайнеры одежды и обуви, сотрудники отделов маркетинга и продаж, а также бренд-дизайнеры — собрались на парковке главного офиса Nike в Бивертоне, погрузились в три автомобиля и отправились в путь через города Зигзаг и Рододендрон, расположенные у подножия Маунт-Худ. Когда мы проехали Говернмент-Кэмп, снег повалил с удвоенной силой.
Увидев несколько перевернутых фур в кюветах вдоль обочин, мы решили последовать дорожным знакам «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ». Стоя на коленях у дороги рядом с автомобилями, пролетающими мимо нас по обледенелому асфальту, мы вместе расшифровывали инструкции для цепей противоскольжения: проверьте ромбовидную ячейку, потяните вперед на 4,5 метра, снова затяните. Убедившись, что наши цепи будут обеспечивать сцепление, необходимое для прохождения горного перевала в бурю, мы последовали дальше.
Мы продвигались медленно. Во второй половине дня мы пересекли реку Дешут. Максимальная рекомендуемая скорость для цепей противоскольжения составляет 40 км в час, но из-за ограниченной видимости мы двигались медленнее. Когда наша колонна наконец достигла Смит-Рока, солнце уже садилось.
Смит-Рок обычно омыт солнечным светом: в этой области Орегона более 300 солнечных дней в году, поэтому увидеть горный массив, покрытый слоем снега в несколько сантиметров толщиной, было невероятно. Изначально мы планировали пройти по живописному маршруту под названием «Мизери Ридж». Он пролегает по северо-западной стороне Смит-Рока с быстрым подъемом на 220 метров к видовой площадке, где в погожий день можно увидеть альпинистов и слэклайнеров на знаменитом скалолазном маршруте Манки Фэйс. Однако из-за непогоды все тропы были закрыты.
Кто-то может быть разочарован тем, что проехав семь часов по опасным горным перевалам в ненастную погоду, так и не увидел желанной цели. Но мы не из таких. После нескольких часов в автомобиле уже сама возможность побыть на воздухе была для нас наградой. Атмосфера у подножия Смит-Рока была неземной — снег в воздухе приглушил все звуки, и сквозь него по дороге скакала лошадь, по колено увязая в снегу. Казалось, что замерзшая земля излучает свет. Мы выбежали на снег, делали снежных ангелов и играли в снежки, пока не стемнело. В конце концов, мы ведь хотели окунуться в атмосферу Смит-Рока и извлечь урок из того, что мы видим и чувствуем, что бы ни произошло.
Сумерки быстро сгущались, и мы отправились в наше жилище на тот вечер — деревенский дом на берегу озера Саттл, расположенного между горой Джефферсон и спящим вулканом Три-Фингерд-Джек, названным в честь неприветливого золотоискателя, жившего здесь в начале существования Территории Орегон. В свете фар появился дом, теплый и манящий. Когда мы въехали на практически пустую автостоянку, наши колеса замело снегом, и мы потащили багаж к дверям.
Здесь, в глуши штата Орегон, сотовая связь местами отсутствует, а из-за экстремального снегопада Wi-Fi в доме отключился. Нам было трудно не иметь возможности связаться с нашими семьями, чтобы сообщить им о том, что мы добрались до цели, несмотря на бурю. Но было и что-то необычное в такой оторванности от внешнего мира. Ведь так легко не увидеть то, что находится прямо перед тобой, когда бесконечно прокручиваешь ленты соцсетей. Иногда важно отключить гаджеты и снова сфокусироваться на природе.
Снег не позволил нам выбраться из дома, и мы последовали давней традиции зимнего дня: развести огонь и отдохнуть. Мы собрались вокруг бара с горячими напитками и стали делиться своими идеями и наблюдениями за день. Сравнивая записи о том, как наша экипировка работала как в дороге, так и в ненастную погоду, мы обогатились новыми идеями в отношении функциональности ACG и обсудили способы ее повышения в следующем сезоне. Поговорив о дизайне, мы отправились в зону отдыха гостиницы и нашли там книжную полку, на которой было всё: от бульварных романов до старых путеводителей по заповедным местам. Отрезанные от внешнего мира, мы по очереди читали друг другу, наугад выбирая книги с полки. Для некоторых это была первая поездка с ACG, а другие ездили так уже не первый год. Иметь возможность отключиться от суеты, общаться и немного повеселиться со всей командой дизайнеров в некотором смысле так же важно, как обмениваться впечатлениями о продукции, ее технических характеристиках и функциях. Это помогло создать ощущение связанности и сплоченности всех членов группы.
На следующее утро после завтрака мы снова собрались в зоне отдыха на еще одну вдохновляющую встречу. На этот раз каждый принес свой рюкзак, и мы по очереди провели презентацию экипировки, которую взяли с собой в поездку. Мы обсудили, без какой экипировки мы не могли бы обойтись, какую так и не использовали, а также показали верхнюю одежду и экипировку, которую считаем уникальной. Обойдя комнату, мы выслушали опытных любителей активного отдыха и знатоков городской жизни, каждый из которых поделился своим мнением о том, что важно для человека, выходящего на улицу. Сыграв в небольшую игру «покажи и расскажи», мы начали распознавать закономерности, разрабатывать новые идеи и определять направление для следующего сезона ACG.
Выезжая с парковки, мы чувствовали прочную связь между членами нашей команды. Зарядившись энергией, мы осторожно пробирались по заснеженным дорогам обратно в Портленд, готовые перенести на чертежную доску то, что узнали друг от друга за то время, когда были отрезаны от мира. Именно поэтому дизайном нужно заниматься на природе. Вы увидите то, что никогда не увидели бы в студии. Вы можете приобщиться к окружающей природе и использовать ее энергию, понять создаваемые ею задачи и подумать о том, каково это — по-настоящему ощутить какое-либо место всеми своими органами чувств. Вы можете проверять теории, делиться идеями и использовать коллективную совместную энергию людей и мест.
Когда мы сотрудничаем с каким-либо объектом, чтобы создать что-то новое, мы как бы выступаем от имени этого объекта. В качестве источника нашего вдохновения мы выбираем первозданные места, где чувствуется магия природы в том виде, в каком она есть. А когда мы представляем природу, мы говорим от имени Земли, а Земля говорит от имени всех нас.