Nike ACG: наедине с природой

Свобода разума с Китом Чарльзом и друзьями
Всем нам порой полезно выбираться за пределы города. Этой осенью Кит Чарльз и его друзья Кари, Аманда, Кэм и Мишель убедились в этом на практике. Они прошли пешком путь от Нью-Йора до горного хребта Адирондак и запечатлели свое путешествие. Они снимали видео, делали фотографии и делились друг с другом жизненными уроками и глубокими мыслями. Теперь мы хотим поделиться их находками с тобой. Природа открыта для каждого.
[Без названия]
Рашаан Джайлс
Я был городским мальчишкой,
И часто сидел на полу
В крошечной нашей квартире,
Всегда был прилежен,
послушен.
Лишь изредка мог я встречаться с природой,
Что, как ни прискорбен сей факт, меня с ней
разлучило.
Но разве я не природы сын?
Ведь вправе я так себя называть?
Подумай, зовешься ли ты тоже так?
Мы расцветаем от свежей росы.
Кожа цветами пестрит, словно мы родились на природе.
А не в холодных стенах больницы, где нам повезло появиться
на свет,
Ведомые тропами, тайными, близкими,
Мы следуем ритмам живого, мечтам, что отняли у нас,
У матерей наших, а также у их матерей.
Я пришел за своим по праву,
Свободно.
Зная, что я наречен природой,
Впервые вступая на эти земли.
Будь терпелива ко мне, природа.
Пока я учусь отсеивать страхи.
Пока друг к другу мы привыкаем.
Будь терпелива к пытливой душе.
Теперь я готов дышать без оглядки
звеняще-новыми легкими.