Nike ACG: наедине с природой

[Без названия]

Рашаан Джайлс

Я был городским мальчишкой,

И часто сидел на полу

В крошечной нашей квартире,

Всегда был прилежен,

послушен.

Лишь изредка мог я встречаться с природой,

Что, как ни прискорбен сей факт, меня с ней

разлучило.

Но разве я не природы сын?

Ведь вправе я так себя называть?

Подумай, зовешься ли ты тоже так?

Мы расцветаем от свежей росы.

Кожа цветами пестрит, словно мы родились на природе.

А не в холодных стенах больницы, где нам повезло появиться

на свет,

Ведомые тропами, тайными, близкими,

Мы следуем ритмам живого, мечтам, что отняли у нас,

У матерей наших, а также у их матерей.

Я пришел за своим по праву,

Свободно.

Зная, что я наречен природой,

Впервые вступая на эти земли.

Будь терпелива ко мне, природа.

Пока я учусь отсеивать страхи.

Пока друг к другу мы привыкаем.

Будь терпелива к пытливой душе.

Теперь я готов дышать без оглядки

звеняще-новыми легкими.