Перейти к содержанию (нажми Enter).
|

Популярные поисковые запросы

Лучшие совпадения

      ACG

      Свобода разума с Китом Чарльзом и друзьями

      Всем нам порой полезно выбираться за пределы города. Этой осенью Кит Чарльз и его друзья Кари, Аманда, Кэм и Мишель убедились в этом на практике. Они прошли пешком путь от Нью-Йора до горного хребта Адирондак и запечатлели свое путешествие. Они снимали видео, делали фотографии и делились друг с другом жизненными уроками и глубокими мыслями. Теперь мы хотим поделиться их находками с тобой. Природа открыта для каждого.

      Обзор коллекции
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой
      Nike ACG: наедине с природой

      [Без названия]
      Рашаан Джайлс

      Я был городским мальчишкой,
      И часто сидел на полу
      В крошечной нашей квартире,
      Всегда был прилежен,
      послушен.
      Лишь изредка мог я встречаться с природой,
      Что, как ни прискорбен сей факт, меня с ней
      разлучило.

      Но разве я не природы сын?
      Ведь вправе я так себя называть?
      Подумай, зовешься ли ты тоже так?
      Мы расцветаем от свежей росы.
      Кожа цветами пестрит, словно мы родились на природе.
      А не в холодных стенах больницы, где нам повезло появиться
      на свет,
      Ведомые тропами, тайными, близкими,
      Мы следуем ритмам живого, мечтам, что отняли у нас,
      У матерей наших, а также у их матерей.

      Я пришел за своим по праву,
      Свободно.
      Зная, что я наречен природой,
      Впервые вступая на эти земли.
      Будь терпелива ко мне, природа.
      Пока я учусь отсеивать страхи.
      Пока друг к другу мы привыкаем.
      Будь терпелива к пытливой душе.

      Теперь я готов дышать без оглядки
      звеняще-новыми легкими.

      Купить ACG
      Nike ACG: наедине с природой